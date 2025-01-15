Elon Musk'ın Bir Haftada Kaç Tweet Atacağını Tahmin Edenler Para Ödülü Alıyor!

Uzun yıllardır popüler sosyal medya ağı Twitter'ı sıkça kullanan Elon Musk, 2023 yılında daha da ileriye giderek favori platformunu tamamen satın almıştı. Musk, o günden bu yana X'teki aktifliğini iyiden iyiye artırdı. Öyle ki ünlü milyader bazı günler neredeyse her saatte bir paylaşım yapıyor.

Bu durumu fark eden birçok kullanıcı ise Musk'ın kaç tweet paylaşımı yapacağını bir bahis konusu haline getirdi. Kısa bir sürede popüler olan bahsin hacmi, milyon dolarlık seviyelere ulaştı.

Musk'ın Kaç Tweet Atacağına Dair Açılan Bahsin Hacmi Bir Milyon Doları Aştı

Geçtiğimiz aylarda birkaç kullanıcı, internet dünyasının popüler tahmin piyasası platformu Polymarket'te Elon Musk'ın sahibi olduğu X platforumda kaç tweet atacağına dair bir bahis açtı. Kısa sürede birçok kişinin katıldığı bahiste Musk'ın bir haftada kaç adet paylaşım yapacağını tahmin edinlenlere büyük para ödülleri sunuluyor.

Polymarket kullanıcıları, her hafta Musk’ın X'te ne kadar paylaşım yapacağını tahmin ederek hisse satın alıyor ve bu tahminler üzerinden bahise dahil oluyor. Örnek verecek olursak, bu hafta “Elon Musk 500’den fazla tweet atar mı?” gibi sorular üzerine açılan bahislerde doğru tahmini yapan kullanıcılar, aldıkları hisse kadar para kazanıyor.

Olayın can alıcı kısmı ise son zamanlarda bu konu üzerine açılan bahislerin adeta patlaması. Zira şu anda Elon Musk'ın ne kadar gönderi paylaşacağına dair açılan bahislerin toplam hacmi 1.9 milyon dolar seviyesinde. Bu da bir kullanıcının sadece kazanacağı bir bahisten bile hiç de fena olmayan paralar kazanabileceği anlamına geliyor.

Söz konusu para hacmi, pek çok kullanıcının bahsi epey ciddiye almasına neden oldu. Öyle ki, binlerce kullanıcı Polymarket platformunun forum saylarında Musk'ın yapacağı paylaşımlar ile ilgili tartışıyor. Bir kullanıcı, yaptığı araştırmalar sonucunda Musk’un günlük ortalama 50 tweet attığını ve bu hafta gerçekleştirilecek Starship test uçuşları nedeniyle bu sayının artabileceğini öne sürüyor. Peki siz ne dersiniz? Sizce Musk bu hafta kaç tweet atar?