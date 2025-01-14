Elon Musk TikTok'u Satın mı Alıyor? Şirketten Açıklama Geldi

TikTok'un Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) yasaklanmasına çok az bir süre kala şaşkına çeviren bir iddia ortaya atıldı. TikTok'un yasağı önlemek için ABD'deki operasyonlarını Elon Musk'a satacağı öne sürüldü. Bu iddianın ardından şirketten resmî açıklama geldi.

TikTok Elon Musk'a Satılacak mı?

ABD, ulusal güvenlik endişesi nedeniyle TikTok platformunu yasaklamaya hazırlanıyor. Platformun sahibi olan Çinli şirket ByteDance yasak kararının kullanıcıların ifade özgürlüğünü ihlal ettiğini öne sürerek mahkemeye başvurmuştu.

TikTok'un itirazı ABD Columbia Bölgesi Temyiz Mahkemesi tarafından gereksiz bulunarak reddedilmişti. ByteDance, verilen süre zarfında TikTok’u farklı bir şirkete satmazsa platform ABD’de yasaklanacak.

19 Ocak tarihine kadar zamanı olan ByteDance'in yasağı önlemek için nasıl bir adım atacağı merak edilirken ilginç bir iddia ortaya atıldı. Bloomberg'e göre şirket TikTok'un ABD operasyonlarını Elon Musk'a satmayı düşünüyor.

TikTok sözcüsü, Variety'e yaptığı açıklamada söz konusu iddianın tamamen kurgu olduğunu belirtti. Yapılan bu açıklama ile birlikte TikTok'un Elon Musk'a satılacağı haberi yalanlanmış oldu.

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