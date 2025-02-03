Ocak 2025'te En Çok Zamlanan Ürünler Açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) 2025 yılının ocak ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. TÜİK'e göre enflasyon ocakta aylık bazda %5,03, yıllık bazda %42,12 olarak hesaplandı. ENAG ise enflasyonun aylık %8,22, yıllık %81,01 seviyesinde olduğunu belirtti.

Tüketici Birliği Federasyonu Market Endeksi Çalışma Grubu, enflasyon verillerinin ardından ocak ayında en çok zamlanan ve ucuzlayna ürünleri sıraladı. Peki, geçtiğimiz ay en çok hangi ürünlerin fiyatı arttı?

Ocak Ayında En Çok Zamlanan Ürünler

Beş farklı şehir, sekiz farklı market ve 368 ürünü kapsayan verilere göre geçtiğimiz yıl market fiyatları yüzde 2,53 arttı. Ocak ayında en çok fiyatı artan ürün ise yüzde 16,84 oran ile yoğurt oldu. Yoğurt'u yüzde 12,70 oran ile bulgur takip etti. Üçüncü sırada ise yüzde 10,87 oran ile çocuk bezi konumlandı.

Dördüncü sırada yüzde 10,07 oran ile bisküvü, beşinci sırada ise yüzde 9,83 oran ile beyaz peynir bulunuyor.

Fiyatı En Çok Düşen Ürünler

Fiyatı en çok düşen ürünler arasında zirvede yüzde 19,51 oran ile sıvı sabun bulunuyor. Sıvı sabunu yüzde 12,21 oran ile kuru soğan takip etti. Üçüncü sırada yüzde 10,54 oran ile patates, dördüncü sırada yüzde 6,31 oran ile domates konumlandı. Un ise yüzde 5,29 oran ile beşinci sırada yer aldı.