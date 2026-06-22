Türkiye'de Satılan En Ucuz 65 İnç Mini LED Televizyon Yine İndirime Girdi

Eğer yeni bir televizyon almak istiyor ama bütçenizi çok da zorlamak istemiyorsanız şanslısınız. NextStar'ın YE-65IDWG11 modeli, Amazon'un Prime Day kampanyası ile indirime girdi. Halihazırda iddialı olan model, bu gelişmenin ardından Türkiye'nin en ucuz 65 inç Mini LED TV modeli olmaya hak kazandı. Peki NextStar YE-65IDWG11'in fiyatı ne kadar?

NextStar YE-65IDWG11 Fiyatı Ne Kadar Oldu?

NextStar YE-65IDWG11, Amazon'da Prime Day fırsatlarına özel olarak yüzde 13 indirimle 35 bin 999 TL'ye düştü. Belirtmekte fayda var ki yüzde 13 indirim meselesi biraz abartı. Her ne kadar Amazon'daki fiyat bu olsa da rakip e-ticaret platformlarında etiketler çok da farklı değil. Yine de yaklaşık bin TL'lik bir avantaj söz konusu. Peki NextStar YE-65IDWG11 nasıl bir televizyon ve özellikleri neler?

NextStar YE-65IDWG11 Özellikleri Neler?

NextStar YE-65IDWG11, 65 inç boyutunda 4K Ultra HD çözünürlüklü bir Mini LED televizyon. Modelde Google TV işletim sistemi, dahili uydu alıcısı, Dolby Vision, Dolby Atmos ve 2.1 hoparlör sistemi gibi özellikler bulunuyor. Ürünün öne çıkan özellikleri şöyle:

Özellik Detay Ekran Boyutu 65 inç Çözünürlük 4K Ultra HD Panel Teknolojisi Mini LED İşletim Sistemi Google TV Yenileme Hızı 60 Hz HDR Dolby Vision Ses Dolby Atmos, 2.1 hoparlör sistemi Uydu Alıcısı Var Bağlantı Wi-Fi, Bluetooth, Ethernet, HDMI, USB

Kağıt üzerinde baktığımızda ürün özellikle film, dizi ve günlük TV kullanımı için güçlü görünüyor. Google TV desteği de Netflix, YouTube, Prime Video, Disney+ ve benzeri uygulamalara doğrudan erişmek isteyenler için avantaj.

Mini LED Neden Önemli?

Mini LED televizyonlar, standart LED televizyonlara kıyasla daha küçük aydınlatma bölgeleri kullanır. Bu sayede ekranın farklı bölümlerindeki parlaklık daha kontrollü şekilde yönetilebilir. Bunun kullanıcıya yansıması özellikle karanlık sahnelerde görülür. Siyahlar daha derin, parlak alanlar daha canlı görünebilir.

Elbette burada panel kalitesi, yerel karartma performansı ve görüntü işlemcisi de önemli. Yani her Mini LED televizyon otomatik olarak üst seviye görüntü sunmaz. Ancak fiyat tarafına baktığımızda NextStar YE-65IDWG11’in sunduğu paket ilgi çekici. Çünkü bu model, Mini LED teknolojisine geçmek isteyen ama 60-70 bin TL seviyelerine çıkmak istemeyen kullanıcılar için daha mantıklı bir kapı açıyor.

NextStar YE-65IDWG11 Alınır mı?

Eğer 65 inç büyük ekranlı, Google TV destekli ve Mini LED panel kullanan bir televizyon arıyorsanız NextStar YE-65IDWG11 şu an bakılabilecek modellerden biri. Özellikle 35.999 TL seviyesindeki fiyatı görebiliyorsanız bu model için gerçek bir fırsattan bahsetmek mümkün.

Ancak oyun tarafında 120 Hz beklentiniz varsa, daha yüksek yenileme hızına sahip modellere bakmanız daha doğru olur. Aynı şekilde marka algısı sizin için önemliyse Samsung, LG, TCL veya Philips gibi daha bilinen markalar tarafında da alternatifleri değerlendirmeniz gerekebilir.

Kısacası NextStar YE-65IDWG11 herkes için kusursuz bir televizyon değil. Fakat 65 inç Mini LED TV almak isteyen ve fiyatı mümkün olduğunca aşağıda tutmak isteyen kullanıcılar için şu anda oldukça dikkat çekici bir seçenek.

Editörün Yorumu

Mini LED televizyonların daha ulaşılabilir hale gelmesi beni gerçekten sevindiriyor. Çünkü bu teknoloji birkaç yıl önce çoğu kullanıcı için fazla pahalıydı. Şimdi ise 65 inç gibi büyük bir ekranda 35-40 bin TL bandına inen modeller görmeye başladık.

NextStar YE-65IDWG11’in en güçlü yanı da burada. Ürün mükemmel mi? Değil. 60 Hz olması özellikle oyun tarafında bazı kullanıcıları durdurabilir. Marka tarafında da herkesin ilk tercihi olmayabilir.

Ama iş fiyat, ekran boyutu ve panel teknolojisine geldiğinde tablo değişiyor. 65 inç Mini LED bir televizyonu bu seviyelerde görmek hâlâ alışılmış bir durum değil. Bu yüzden doğru fiyatı yakalarsanız bu model kesinlikle değerlendirmeye alınabilir.