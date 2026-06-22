Prime Day Fırsatları Gerçekten Fırsat mı? Teknoloji Fiyatlarına Yakından Baktık

Prime Day fırsatları başladı. Amazon'un iddiasına göre binlerce ürün 22-29 Haziran tarihleri arasında platformda kaçırılmayacak indirimlerle satılacak. Peki bu iddia ne kadar doğru? Prime Day gerçekten de kaçırılmayacak bir fırsat mı yoksa fiyatlar diğer tüm platformlarda olduğu gibi sadece bir ay önceki haline mi döndü? Gelin birlikte indirimlere yakından göz atalım.

Amazon Prime Day'de Hangi Kategorilerde İndirim Var?

Amazon'da A'dan Z'ye pek çok farklı kategoride ürün satılıyor. Şirketin iddiası bunların hepsinde indirim olduğu yönünde. Ancak biz bu içerikte sadece teknolojik ürünlere göz atacağız. Yani kıyafet ya da makyaj gibi ürünlerde indirim olup olmadığına bakmayacağız.

Editörün Notu: Burada amacımız Amazon’u ya da platformdaki satıcıları doğrudan suçlamak değil. Amazon bir pazar yeri olduğu için fiyatlar satıcıya, stok durumuna ve kampanya dönemine göre sürekli değişebiliyor. Bu nedenle bizim yaptığımız şey, Prime Day etiketiyle öne çıkan fiyatların gerçekten piyasa ortalamasının altında olup olmadığını kontrol etmek.

Amazon Prime Day'deki Telefon İndirimleri Gerçek mi?

Akıllı telefonlar hayatımızın vazgeçilmez bir parçası. Bu nedenle iyi bir indirim olduğunda bunu kaçırmamak önemli. Peki Amazon'un Prime Day kampanyası kapsamındaki telefon indirimleri ne kadar gerçek? Dikkatimizi çeken indirimli modeller şunlar oldu:

Galaxy S25 Ultra

iPhone 17

Redmi Note 15 Pro+

Galaxy S26

Nothing CMF Phone 1

Galaxy S25 Ultra

Samsung'un geçtiğimiz yıl tanıttığı Galaxy S25 Ultra, kuşkusuz satın alabileceğiniz en iyi telefonlardan biri. Amazon'un Prime Day sayfasında öne çıkan bir ilana göre bu telefon şu anda yüzde 26 indirimde. Bu sayede 99 bin 999 TL'den 74 bin 250 TL'ye düşmüş. Ne kadar da büyük bir fırsat değil mi?

Aslında tam olarak değil. Çeşitli platformlardan baktığımızda söz konusu modelin halihazırda pek çok yerde 74-75 bin TL civarında satıldığını görüyoruz. Üstelik fiyatların zaman zaman 64-68 bin TL'ye düştüğü bile olmuş. Aksine Galaxy S25 Ultra'nın fiyatı hiçbir zaman 99 bin 999 TL olmamış. Yani burada kaçırılmayacak bir indirim söz konusu değil.

iPhone 17

Sıradaki modelimiz iPhone 17. Yine Amazon'un Prime Day sayfasında iPhone 17'nin 512 GB'lık sürümünün yüzde 4 indirime girdiğini görüyoruz. Bu sayede fiyat 92 bin 999 TL'den 88 bin 899 TL'ye düşmüş. Amazon gerçekten de halihazırda bu telefonu en ucuza satan platform. Bu kısmı doğru. Doğru olmayan şey ise iPhone 17'nin 92 bin TL'den bu fiyata düştüğü.

Amazon dahil tüm alışveriş platformlarında fiyatları anlık çekerek daha iyi gözlem yapmamızı sağlayan kıyaslama platformlarına baktığımızda telefonun internette hiçbir zaman 90 bin 4999 TL'den daha pahalı olmadığını görüyoruz. Üstelik rakip platformlardaki fiyat da 89 bin 699 TL. Yani aradaki fark 800 TL.

Redmi Note 15 Pro

Gelin bir de uygun fiyatlı sayılabilecek bir telefona göz atalım. Bildiğiniz üzere Redmi Note 15 Pro halihazırda ülkemizdeki en popüler modellerden biri. Amazon da bu popülaritenin farkında olacak ki Prime Day sayfasına söz konusu modeli de eklemiş. Şirket tam olarak ne kadar indirime girdiğini ya da kaçtan kaça düştüğünü yazmamış.

Ancak 17 bin 789 TL'nin yanına "30 günün en düşük fiyatı" şeklinde bir etiket eklemiş. Bu fiyat 8 GB RAM ve 256 GB hafızalı Redmi Note 15 Pro için. Bu her ne kadar rakip platformlara kıyasla avantajlı olsa da aradaki fark 500 TL'nin altında. Üstelik söz konusu model sadece Mayıs 2026'da 15 bin TL civarındaymış. Yani bu gerçek bir fırsat mı karar sizin.

Galaxy S26

"Galaxy S25 Ultra iyi hoş da geçen senenin modeli bana daha yeni bir şey lazım" diyenler için Samsung'un Şubat 2026'da tanıttığı Galaxy S26 da indirimde. Amazon'a göre bu modelde tam yüzde 10 indirim var ve fiyat 59 bin 999 TL'den 53 bin 999 TL'ye düşmüş durumda. Burda yine yukarıdaki modellere benzer bir durum söz konusu.

Evet Galaxy S26, Amazon'da rakip platformlardakine kıyasla 300 ile 1000 TL daha ucuza satılıyor. Yani bir avantaj var. Ancak yüzde 10'u bulan ve kaçırmamanız gereken kritik bir indirim sadece Amazon'a bakarsanız var. Söz konusu model en son Nisan 2026'da 59 bin TL seviyesinden satılmış.

Nothing CMF Phone 1

Amazon'da başka telefon indirimleri de var. Ancak biz hepsine bakamayacağımız için listemizi Nothing CMF Phone 1 ile noktalayacağız. Bizim gördüğümüz ilanda CMF Phone 1'in 256 GB'lık versiyonu yüzde 3 indirimle 15 bin 499 TL'den 14 bin 979 TL'ye düşmüştü. Ancak söz konusu model Nothing Türkiye garantili olarak internette 14 bin 699 TL'den alınabiliyor.

Bu elbette ki Amazon'da bir indirim olmadığı anlamına gelmiyor. Hatta gördüğünüz üzere çoğu Amazon'da rakiplerine kıyasla biraz da olsa daha ucuz. Yine de ortada bizim gördüğümüz kadarıyla Prime Day'e özel kaçırılmayacak bir fırsat yok. Bu nedenle siz burada olmayan bir ilana denk gelirseniz ilk olarak diğer platformlardaki fiyatlarla kıyaslamayı unutmayın.

Amazon Prime Day'deki Bilgisayar İndirimleri Gerçek mi?

Amazon'da diğer her kategoride olduğu gibi Bilgisayar kategorisinde de pek çok indirim görünüyor. Ne yazık ki bu da oldukça gemiş bir kategori. İçerisinde ekran kartları, işlemciler ve daha pek çok bileşen var. Biz ise işleri daha sade tutmak adına beş adet laptop seçtik. Bakalım indirimler gerçek mi?

MacBook Neo

ASUS TUF Gaming A16-FA608UM-RV016

MacBook Pro M5

Monster Tulpar T7 V26.2.14

HP OmniBook 7 Aero

MacBook Neo

Apple'ın kısa süre önce tanıttığı MacBook Neo modeli halihazırda bütçe dostu ama güçlü bir bilgisayar isteyen kullanıcılar arasında oldukça popüler. Amazon Prime Day'deki öne çıkan bir ilana göre bu model platformda yüzde 5 indirime girdi ve 33 bin 883 TL'den 32 bin 129 TL'ye düştü. Benim gördüğüm kadarıyla söz konusu model rakip platformlarda da 33 bin TL.

Yani 900 TL'ye yakın bir indirim söz konusu. Ancak e-ticaret platformlarını kenara koyarsak aynı modeli Pozitif Teknoloji'de 29 bin 999 TL'ye bulabiliriz. Bu nedenle bu modelde de indirim olduğunu söylemek pek de doğru olmaz.

ASUS TUF Gaming A16-FA608UM-RV016

ASUS'un TUF Gaming A16-FA608UM-RV016 modeli ise listemiz için bir ilk. Söz konusu model şu anda sadece Amazon'da satılıyor ve Prime Day fırsatarında 58 bin 999 TL'den yüzde 7 indirimle 54 bin 999 TL indirime girmiş durumda. Ancak burda da ilginç bir durum söz konusu. A16-FA608UM modeline baktığımızda internette çeşitli varyasyonlarını görüyoruz.

Aynı modelin RV016 yerine RV131 gibi farklı modellerle biten varyasyonlarını. Görünüşe göre ASUS, tamamen aynı özelliklere sahip bilgisayarları farklı satış kanallarına, distribütörlere veya ülkelere gönderirken bu sondaki üç haneli kodları değiştiriyormuş. Yani aynı bilgisayarı internette 54 bin TL'ye de görebilirsiniz. Araştırmanızı iyi yapın.

MacBook Pro M5

Eğer güçlü bir bilgsayara ihtiyacınız varsa MacBook Pro'daki indirim dikkatinizi çekmiş olabilir. Şahsen bir MacBook kullanıcısı olarak benim ilgimi çekti. Ancak bilinçli bir tüketici olarak 119 bin 499 TL'den 112 bin 899 TL'ye düşen fiyat beni etkilemedi. Bu bir reklam değil ama Türkiye'deki en ucuz MacBook'lar genellikle Neo'da olduğu gibi Pozitif Teknoloji'de oluyor. Bu nedenle özellikle Apple marka bilgisayar alışverişinizde mutlaka ilk oraya bakın.

Monster Tulpar T7 V26.2.14

Monster Tulpar T7 V26.2.14 tarafında Amazon’da yılın en düşük fiyatı etiketiyle 59 bin 999 TL’lik bir fiyat görüyoruz. Ürün önceki fiyat olarak 63 bin 999 TL’den listelenmiş ve Prime Day kapsamında yüzde 6 indirimli görünüyor. Bu kez tablo diğer örneklere göre biraz daha makul.

Çünkü Amazon’daki fiyat, ürün için internette gördüğümüz en düşük seviyelerden biriyle aynı çizgide. Ancak burada dikkat edilmesi gereken nokta indirim oranının çok büyük olmaması. Yani evet, Amazon’da avantajlı bir fiyat var. Fakat yüzde 6’lık düşüş nedeniyle bunu “kaçırılmayacak büyük indirim” olarak görmek mantıklı değil.

HP OmniBook 7 Aero

HP OmniBook 7 Aero, Amazon’da ürün 51 bin 355 TL’lik önceki fiyat yerine 39 bin 999 TL’ye satılıyor. Bu da yüzde 22’lik bir indirim anlamına geliyor. Ben söz konusu ürünü satan başka bir platform bulamadım. Bu nedenle bunun halihazırda tükenen bir ürün olduğunu varsayabiliriz. Kesin olmamakla birlikte stok bitirmek için bu kadar yüksek bir indirim uygulanmış olabilir.

Amazon Prime Day'deki Televizyon İndirimleri Gerçek mi?

Telefon ve bilgisayar tarafında tablo çok parlak değildi. Peki televizyonlarda durum farklı mı? Amazon Prime Day sayfasında 58 inçten 65 inçe kadar pek çok farklı televizyon modeli öne çıkarılıyor. Bazılarında “90 günün en düşük fiyatı”, bazılarında ise “yılın en düşük fiyatı” etiketi var. Yine içlerinden rastgele ollacak şekilde beş tanesini seçtik.

Açık konuşmak gerekirse televizyon tarafında durum biraz daha karışık. Bazı modellerde gerçekten alınabilir fiyatlar var. Ancak bazı ürünlerde Amazon’daki indirim etiketi tek başına yeterli değil. Çünkü aynı ürünün farklı mağazalardaki fiyatına ya da son birkaç aydaki fiyat geçmişine baktığınızda “kaçırılmayacak fırsat” demek zorlaşıyor. Gelin birlikte bakalım.

Next YE-58GFSG8-QLED 58

TCL 65 inç Akıllı TV 65Q6C 4K QD-Mini LED

NextStar YE-65IDWG11 65 MiniLED TV

Samsung 55 inç QLED Q8F 4K Vision AI Smart TV

Philips Ambilight TV 55PUS8500/62 4K UHD QLED

Next YE-58GFSG8-QLED 58 inç

Listemizin ilk modeli Next YE-58GFSG8-QLED. Amazon’da bu ürün için 90 günün en düşük fiyatı etiketi kullanılıyor. Televizyon 58 inç boyutu, 4K çözünürlüğü, QLED paneli ve Google TV desteğiyle kağıt üzerinde fiyatına göre dikkat çeken modellerden biri.

Belirtmekte fayda var ki bu eşi benzeri bulunmayacak bir fırsat değil. Ancak ortada gerçek bir indirim var. Söz konusu model neredeyse Mayıs 2026 boyunca 20 bin 499 TL'den satılmış. Daha sonra "tessadüfen" 15 gün önce fiyatı 23 bin 500 TL olmuş. Şimdi ise Prime Day kapsamında 17 bin 999 TL'ye alınabiliyor.

TCL 65Q6C 65 inç QD-Mini LED TV

TCL 65Q6C tarafında Amazon’da yüzde 6 indirim görünüyor. Ürün 61 bin 618 TL’lik önceki fiyat yerine 57 bin 999 TL’ye satılıyor. 65 inç boyut, QD-Mini LED panel, 144Hz yenileme hızı, Google TV, HDR10+ ve ONKYO ses sistemi gibi özellikleri düşününce model zaten dikkat çekici.

Söz konusu mode rakip platformlarda 61 bin TL civarına satılıyor. Bu nedenle ortada kesinlikle bir fiyat avantajı var. Ancak fiyat grafiğine baktığımızda TCL 65Q6C'nin geçtiğimiz hafta da bu fiyatlara düştüğümü görüyoruz. Yani evet bir indirim var ancak bu da eşi benzeri görülmemiş efsane bir fiyat değil.

NextStar YE-65IDWG11 65 inç MiniLED TV

Geldik benim favori kısmımıma. Mini LED gibi teknolojilerin ilk çıktığında pahalı olmasına rağmen zamanla erişilebilir hale gelmesi bir teknoloj editörü olarak beni oldukça heyecanlandıran bir şey. NextStar YE-65IDWG11 ise Türkiye'de satılan en ucuz Mini LED TV olarak kesinlikle bu kategoriye giriyor.

Söz konusu model Amazon’da 41 bin 485 TL yerine 35 bin 999 TL’ye satılıyor. Bu da yüzde 13’lük bir indirim anlamına geliyor. Rakip platformlara baktığımızda fiyatın 39-40 bin TL civarında olduğunu görüyrouz. Bu nedenle kesinlikle bir fırsat söz konusu. Hatta benim bu içerikte incelediğim ürünler arasında gördüğüm en net indirim diyebilirim.

Samsung 55 inç QLED Q8F 4K Vision AI Smart TV

Samsung 55 inç QLED Q8F modelinde Amazon yüzde 12 indirim gösteriyor. Ürün 45 bin 474 TL yerine 39 bin 999 TL’ye satılıyor. Samsung markası, QLED panel ve 2025 model olması nedeniyle ilk bakışta dikkat çekici bir seçenek gibi duruyor. Ancak burada biraz daha sakin olmakta fayda var.

Aynı ürün hlihazırda 500 TL fark ile başka e-ticaret platformlarında da bulunabiliyor. Yani bir indirim olsa da ortada eşsiz bir fırsat yok. Yine de yakın zamanda yeni bir TV almayı düşünüyorsanız 500 TL tasarruf etmek hiç etmemekten iyidir.

Philips Ambilight TV 55PUS8500/62

Philips Ambilight TV 55PUS8500/62 tarafında Amazon’da yüzde 7 indirim görünüyor. Ürün 32 bin 899 TL yerine 30 bin 499 TL’ye düşmüş durumda. Rakiplerle kıyaslandığında indirim oranı yine çok büyük değil. Ancak televizyon tarafında bazen küçük görünen farklar bile anlamlı olabiliyor.

Bu modelin asıl farkı Ambilight desteği. Ben bir Philips kullanıcısıyım. Bu nedenle Ambilight'ın oldukça güzel bir teknoloji olduğunu söyleyebilirim. Ancak Philips modellerindeki TitanOS ısrarı bu üründe de kendine yer bulmuş. Yani TV masrafına bir Google TV ya da Apple TV masrafı eklemeniz gerekecek.

Editörün Yorumu

Amazon'un Prime Day indirimlerini üç temel teknoloji kategorisinde inceledim. Elbette ki benim gözümden kaçan ya da saniyesinde kapan insanlar için sınırlı fırsatlar da vardır. Ancak sıradan Amazon'a girip indirimde ne varmış diye bakan insanlar için indirimler oldukça sıradan.

Her şey ya halihazırdaki piyasa fiyatında ya da piyasa fiyatının çok az altında. Ki ikinci senaryoda bile genellikle bir ay öcneki fiyatlarla kıyaslandığında tüketiciler pek bir avantaj göremiyor. Yukarıda da belirttiğim üzere bu doğrudan Amazon'un suçu değil.

Ancak biz vatandaşlar için bir şeyler almak her geçen gün biraz daha zorlaşıyor. Üstelik bunun TL ile alakası yok. Vergi olmayan ürünlerde bile yurt dışından daha fazla para ödüyor, orada olan indirimleri aynı isim altında olsa bile Türkiye'de göremiyoruz.