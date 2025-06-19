Bu Fırsat Kaçmaz! Popüler Oyunlarda Yüzde 95'e Varan İndirimler Başladı

Steam rakibi popüler dijital oyun mağazası Epic Games Store'da 'Epic İndirimleri' başladı. 2 hafta boyunca sürecek bu kampanya ile birlikte sevilen yapımlar düşük fiyatla satılmaya başlandı. İşte Epic Games Store'da indirime giren oyunlar!

Epic Games Store'da 'Epic İndirimleri' Başladı

3 Temmuz saat 18.00'de sona erecek kampanya kapsamında Battlefield 4 Premium edition, 1.499,99 TL'den 74.99 TL'ye düştü. Yüzde 95 indirimle satılan oyun, bu etkinlikle birlikte en çok satanlara girecek gibi görünüyor. Bunu hep birlikte göreceğiz.

Öte yandan Blazing Sails ise 60 TL'den 23,46 TL'ye düşmüşken Crysis 2 Remastered 59 TL'den 23,60 TL'ye indi. STAR WARS Jedi: Fallen Order ise 279,99 TL yerine 69,99 TL. Bunlara ek olarak HOT WHEELS UNLEASHED, Alien: Isolation ve STAR WARS Battlefront 2: Celebration Edition de kampanyaya dahil olan oyunlar arasında.

Epic Games Store'da indirime giren oyunlar şu şekilde sıralandı;

Oyun Normal Fiyatı İndirimli Fiyat Battlefield 4 Premium Edition 1.499,99 TL 74,99 TL (-95%) Blazing Sails 69 TL 23,46 TL (-66%) Need for Speed Deluxe Edition 1.079,99 TL 269,99 TL (-75%) Crysis 2 Remastered 59 TL 23,60 TL (-50%) STAR WARS Jedi: Fallen Order 279,99 TL 69,99 TL (-75%) Dead Space 3 719,99 TL 143,99 TL (-80%) STAR WARS Battlefront 2: Celebration Edition 279,99 TL 55,99 TL (-80%) Alien: Isolation 379 TL 94,75 TL (-75%) HOT WHEELS UNLEASHED 1.399 TL 209,85 TL (-85%) Land of the Vikings 235 TL 79,90 TL (-66%) 63 Days 229 TL 137,40 TL (-40%)

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