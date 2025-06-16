Battlefield Serisinin Efsane Oyunu 10 TL'ye Düştü! Fırsatı Kaçırmayın

Geçtiğimiz günlerde Fırsatların Kilidi Açıldı isimli kampanya başladı. Bu kampanya ile beraber çok sayıda oyunun fiyatı önemli ölçüde düştü. Bunlar arasında Battlefield 4 de bulunuyor. Popüler oyunu şu anda çok ucuza satın alabilirsiniz.

Battlefield 4 %90 İndirime Girdi

Xbox mağazasında Battlefield 4 yüzde 90 oranında indirime girdi. Oyunun fiyatı kampanya kapsamında 106,25 TL'den 10,62 TL'ye düştü. Battlefield 4'ün Premium sürümü ise yüzde 90 oranında indirim ile 352,50 TL yerine 35,25 TL'ye satılmaya başlandı. Kampanya 23 Haziran'da sona erecek.

Battlefield 4 Fragmanı

Battlefield 4 Nasıl Bir Oyun?

DICE tarafından Frostbite 3 motoruyla geliştirilen Battlefield 4, savaş oyunları oynamayı seven oyunculara hitap ediyor. Oyunda hikâye modunnu yanı sıra çok oyunculu mod da bulunuyor. Çok oyunculu modda araç kullanma ve silah özelleştirme özellikleri mevcut.

Söz konusu modda ayrıca engineer, assault, support ve recon olmak üzere dört farklı sınıf bulunuyor. Bu sınıfların kendine özgü silahları, ekipmanları ve yetenekleri yer alıyor. Bu da oyunu daha keyifli hâle getiriyor.