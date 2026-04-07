Uzay Temalı Hayatta Kalma Oyunu İndirime Girdi! Türkçe Desteği de Var

Steam, oyuncuları sevindiren kampanyalarına bir yenisini daha ekledi. Platform, bu kapsamda uzay temalı hayatta kalma oyunu The Planet Crafter için dikkat çekici bir indirim başlattı. İşte The Planet Crafter’ın indirimli fiyatı!

The Planet Crafter Steam'de Ne Kadar İndirime Girdi?

Steam, The Planet Crafter oyununda %50 oranında indirime gitti. Bu kapsamda yapımın fiyatı 11,99 dolardan (534 TL) 5,99 dolara (267 TL) kadar düştü. Ayrıca kampanyanın 13 Nisan’a kadar devam edeceğini belirtelim.

The Planet Crafter'ın Konusu Ne?

The Planet Crafter bünyesinde hayatta kalma elementlerini barındıran eğlenceli bir oyun. Basit ama göze hoş gelen grafiklere sahip yapımda keşfettiğiniz bir gezegeni insanlık için daha yaşanabilir hale getirmek için çalışıyorsunuz.

Kısaca bu yapımda hayatta kalabilmek için gereken her şeyi yapmalısınız. Bunun için çevreden kaynak toplayarak ihtiyaç duyduğunuz aletleri üretmelisiniz. Ayrıca kendi üssünüzü inşa etmeniz de kritik bir öneme sahip. Buradaki en büyük amaçlarınızdan biri de gezegeni ısıtmak ve oksijen açısından daha zengin bir atmosfer oluşturmak diyebiliriz.

The Planet Crafter'ın Türkçe Desteği Var mı?

The Planet Crafter'ın Steam sayfasına baktığımızda Türkçe altyazı ve arayüz desteğine sahip olduğunu görüyoruz. Fakat, seslendirme desteği maalesef mevcut değil. Burada sadece İngilizce dilinde seslendirme desteğinin olduğunu belirtelim.

The Planet Crafter'ın Fragmanı Nasıl İzlenir?

The Planet Crafter Sistem Gereksinimleri Neler?

Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit)

İşlemci: Intel Core 2 Duo 2.4 GHz veya eşdeğeri

Bellek (RAM): 4 GB

Ekran Kartı: 3 GB VRAM

Depolama: 4 GB boş alan

Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 11 (64-bit)

İşlemci: Intel HD Graphics 5000 veya üzeri (OpenGL desteği gerekli)

Bellek (RAM): 8 GB

Ekran Kartı: 6 GB VRAM

Depolama: 4 GB boş alan

Editörün Yorumu

The Planet Crafter, uzay temasını sevenler ve sıfırdan başlayarak kendini geliştirmek isteyenler için oldukça iyi bir alternatif gibi görünüyor. Zira oyunun Steam incelemelerinin “çok olumlu” olarak işaretlendiğini de söyleyebiliriz. Eğer bu tür oyunlara ilginiz varsa, indirimdeyken satın alıp kendiniz deneyebilirsiniz.