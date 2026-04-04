Steam'e "Bilgisayarım Kaldırır mı?" Demeye Son Verecek Özellik Geliyor

Steam, devasa oyun kütüphanesi ile özellikle PC oyuncularının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Bu yoğun talep karşısında geliştiriciler de kendini oyunlarını ilgili dijital oyun platformuna getirmek zorunda hissediyor. Ne var ki bunlardan bazıları o kadar kaliteli grafiklere sahip ki "Bu oyunu bilgisayarım kaldırır mı?" sorusunu sormadan duramıyoruz.

İyi haber şu ki dijital oyun mağazasının arkasındaki ekip şu an bir özellik üzerinde çalışıyor. Bu özellik, oyunu yüklemeden mevcut donanımınıza göre ortalama kaç FPS alacağınızı öğrenmenize yardımcı olacak. Böylelikle sistem gereksinimlerine göz atmak ya da üçüncü taraf araçlar kullanmak zorunda kalmayacaksınız.

Steam'in İndirmeden FPS Öğrenme Özelliği Nasıl Çalışacak?

Steam'in oyunu indirmeden kaç FPS alacağınızı öğrenmenize yardımcı olacak özelliği, mevcut verilere dayanan bir karşılaştırma mantığından ibaret olacak. Bilindiği üzere Valve, kullanıcıların nasıl donanıma sahip olduğunu ve oyun içinde nasıl performans elde ettiğini kullanıcının kişisel bilgilerini dahil etmeden zaten topluyor.

Elinde zaten oldukça zengin bir veri kaynağı olan şirket, sizin donanımınızı kendi veri tabanındaki benzer sistemlerle karşılaştıracak. Hangi donanımı kullanıyorsanız oyunun mağaza sayfasında da ona göre tahmini FPS değeri elde edeceksiniz. Böylelikle oyunu hangi ayarlarda oynarsanız kaç FPS değerini göreceğinize yönelik soru işaretleri de ortadan kalkacak.

Steam'in İndirmeden FPS Öğrenme Özelliği Ne İşe Yarayacak?

Kullanıcılar şu an bir oyunu almadan önce minimum ve önerilen sistem gereksinimlerine göz atmakla sınırlı kalıyor ama bunlar yeterince detaylandırılmadığı için kullanıcılar da zaman zaman oyundaki performansa dair soru işaretlerine sahip olmaya devam edebiliyor. Yeni özellik ise mevcut belirsizlikleri ortadan kaldıracak.

Bir oyunu satın almadan ve yüklemeden önce kaç FPS alacağınızı öğrenmenize yardımcı olacak yenilik sayesinde para iadesi talep etmek zorunda kalacağınız bir oyuna hiç harcama yapmayacaksınız. Donanımınızın ilgili oyun için yeterli olup olmadığını hızlı bir şekilde öğrenebileceksiniz. Çeşitli videolar izleyerek ya da üçüncü taraf araçlar kullanarak tahmini değer öğrenmeye çalışmakla vakit kaybetmenize gerek kalmayacak.

Steam'in Yeni FPS Öğrenme Özelliği Başka Platformlarda Var mı?

Steam'in bir oyunu yüklemeden önce kaç FPS alacağınızı öğrenmenizi sağlayacak özellik başka bir oyun platformunda bulunmuyor. Belki Microsoft Store örnek gösterilebilir ama o platformda da size FPS değeri verilmiyor, sadece uygulamanın / oyunun bilgisayarınızda çalışıp çalışmayacağına dair bilgilendirme yapıyor.

Bunun haricidne "Can You Run It?" gibi oyunların resmî sistem gereksinimlerini baz alarak seçtiğiniz donanıma göre oyunu çalıştırıp çalıştıramayacağınızı belirten araçlar bulunuyor. Bu aracın en büyük dezavantajı ise Steam gibi devasa bir veri tabanına sahip olmaması. Sadece sistem gereksinimleri ile karşılaştırma yapıyor ve buna göre performansı değerlendiriyor.

Editörün Yorumu

Görünüşe bakılacak olursa PC oyuncuları için bir dönem daha kapanıyor. Yeni gelecek özelliğin iade taleplerinin büyük bir kısmının ortadan kalkmasına yardımcı olacağını düşünüyorum. Yeni özellik sayesinde bir oyunu satın almadan önce ondan gerçekten keyif alacak kadar performansa sahip olup olmayacağımızı öğreneceğiniz. Böylece satın alım sonrası pişmanlık diye bir şey kalmayacak. Bu arada optimizasyon sorunlarını öğrenmemize de yardımcı olabileceği kanaatindeyim.