EUROCONTROL Açıkladı: İstanbul Havalimanı Avrupa'da Birinci!

Havacılık sektörü hem yolcu hem de kargo taşımacılığı bakımından büyük bir önem arz ediyor. Bu noktada Asya ve Avrupa kıtalarındaki uçuşları birleştiren İstanbul Havalimanı uçuş noktaları arasında büyük bir önem arzetmekte. Tabi bu durum havalimanı üzerinde büyük bir uçuş yükünü de beraberinde getiriyor. Yapılan araştırmaya göre İstanbul Havalimanı Avrupa'da birinci oldu. İşte konuyla ilgili detaylar...

İstanbul Havalimanı Avrupa'da Zirveye Çıktı!

Havacılık sektörü özellikle son dönemlerde önemli bir gelişim içerisinde. Bu kapsamda dünyada pek çok ülke bu alana yatırımlar yapmakta ve yeni havalimanlarının yanında farklı birimler noktasında da gelişmeler yaşanmaktadır. Ayrıca havacılık sektöründe yer alan pekçok farklı firma konuyla ilgili araştırmalarda yapmakta. Bu noktada EUROCONTROL yayınladığı yeni bir araştırmada Avrupa'nın en yoğun havalimanlarını listeledi.

EUROCONTROL’ün yayınladığı haftalık Avrupa Havacılık Raporu'na göre İstanbul Havalimanı, söz konusu dönemde günlük ortalama 1475 uçuşla Avrupa’nın en yoğun havalimanı olmayı başardı. Bu rakam, İstanbul’un uluslararası hava trafiğinde ne denli önemli bir merkez haline geldiğini bir kez daha ortaya koyuyor. Yolcu kapasitesi, transit uçuş bağlantıları ve artan uçuş sıklığı, havalimanının kıtadaki merkezi rolünü güçlendiren başlıca etkenler arasında gösteriliyor.

İstanbul Havalimanı'nın bu başarıyı göstermesinde hem iç hat hem dış hat seferlerindeki artışın etkili olduğu belirtiliyor. Özellikle yaz sezonunun yaklaşmasıyla birlikte hava yolu şirketlerinin uçuş frekanslarını artırması, toplam uçuş sayısının da yukarı yönlü seyretmesini sağladı. Havalimanının geniş kapasitesi ve modern altyapısı, bu yoğunluğu karşılayabilecek seviyede planlanmış durumda.

EUROCONTROL raporlarında sıralamaya giren diğer büyük havalimanları arasında Londra Heathrow, Amsterdam Schiphol, Paris Charles de Gaulle ve Frankfurt gibi merkezler yer alıyor. İstanbul’un bu havalimanlarının önünde konumlanması, hem Doğu ile Batı arasında bir köprü olması hem de artan transit yolcu trafiğiyle ilişkili görülüyor. Türkiye’nin hava taşımacılığında merkezi rol üstlenmeye devam etmesi, bu tür verilerle destekleniyor.

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