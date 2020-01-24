Facebook Messenger'a Yüz Tanıma (Face ID) Özelliği Geliyor

Facebook, WhatsApp’ın ardından Messenger uygulamasına yüz tanıma özelliğini getiriyor. Facebook Messenger kullanıcıları uygulama açılışına yüz kilidi koyarak sohbetlerini meraklı gözlerden saklayabilecek.

Sohbet geçmişinin başkaları tarafından görüntülenmesini istemeyen sosyal medya kullanıcılarına sevindiren bir haber de Facebook’tan geldi. Bilindiği üzere WhatsApp’ta uzun zamandır yüz kilidi seçeneğiyle sohbetler korunabiliyor. Şimdi bu özellik Messenger’a geliyor.

Geliştirici Jane Manchun Wong tarafından tespit edilen Messenger Face ID özelliği WhatsApp ile aynı şekilde çalışıyor. Kullanıcıların özel bir ekrandan yüz tanıma kimlik doğrulamasını etkinleştirmelerine izin verilecek. Yüz tanıma kilidi 1 dakika, 15 dakika ve 1 saat süreyle aktif tutulabiliyor. Özellik etkinleştirildiğinde uygulamanın kilidini açmak için Face ID’nin kullanılması gerekiyor ancak mesaj bildirimlerini görüp yanıtlamak ve aramaları cevaplamak için uygulamanın kilidinin açılması gerekmiyor. Kullanıcılarının yüz verilerinin Facebook’a aktarılmayacağı veya saklanmayacağı belirtiliyor.

Facebook Messenger’a yeni eklenen biyometrik doğrulama seçeneği Face ID, iPhone X ve daha yeni modellerde çalışırken, özelliğin Android cihazlara da ekleneceği söyleniyor.