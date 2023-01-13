Facebook Messenger'da Kişileri Sessize Alma Nasıl Yapılır?

Facebook Messenger, kişileri sessize alma işleminin yapılabilmesine olanak tanıyarak kullanıcı deneyimini önemli ölçüde iyileştiriyor. Üstelik bu işlem çok pratik bir şekilde gerçekleştirilebiliyor. Bu yazıda kullanıcıların nasıl sessize alınacağını açıkladık.

Facebook Messenger, popüler sosyal medya platformu Facebook'ta oluşturduğunuz hesapta yer alan arkadaşlarınız ile iletişim kurabilmenize imkân tanıyor. Mesajlaşmanın yanı sıra görüntülü ve sesli görüşme yapabilmenizi sağlayan uygulamada bildirimleri sessize alma işlevi de mevcut.

Facebook’un mesajlaşma uygulaması olan Messenger’da çoğu zaman bildirim seslerinden rahatsız oluyorsanız ya da sürekli mesaj atan bir arkadaşınız varsa bunun çözüm yolu gayet basit. Herhangi bir kişiden gelen mesajların bildirimlerini sessize almak istiyorsanız yapmanız gerekenleri detaylıca anlattığımız rehbere göz atabilirsiniz.

Facebook Messenger'da Kullanıcıları Sessize Alma Adımları

Facebook Messenger'ı açın.

Hesabınıza giriş yapın.

Kullanıcının sohbetini sola doğru sürükleyin veya basılı tutun.

"Sessize Al" butonuna basın.

Tekrar "Sessize Al" butonuna dokunun.

Süreyi belirleyin.

Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulamalarından biri olan Facebook Messenger'da bildirim almak istemediğiniz kullanıcıyı çok kolay şekilde yapılabilmesini sağlıyor. Bu işlem için yalnızca birkaç adım uygulamanız yeterlidir.

Söz konusu işlem için ilk olarak akıllı telefonunuzda yüklü olan Facebook Messenger isimli anlık mesajlaşma uygulamasını açın. Eğer oturum açık değilse üyelik bilgilerinizi yazarak hesabınıza giriş yapın.

Hesabınıza giriş yaptıktan sonra bildirimlerini sessiz almak istediğiniz kişinin sohbet penceresini sola doğru sürükleyin ve hemen ardından "Sessize Al" butonuna basın. Bu adımı uygulamanız hâlinde yeni bir pencere açılacak. Açılan pencere üzerinden tekrar "Sessize Al" butonuna dokunun.

"Sessize Al" butonuna bastıktan sonra karşınıza 15 dakika, 1 saat, 8 saat gibi çeşitli süre seçenekleri çıkacak. Bu seçeneklerden bir tanesini seçin. Süreyi seçtikten sonra sessize alma işlemi tamamlanacaktır.

Facebook Messenger'da Tüm Konuşmaların Bildirimi Nasıl Kapatılır?

Facebook Messenger'ı açın.

Hesabınıza giriş yapın.

Profil resminize dokunun.

Ayarlara girin.

Tercihler menüsüne girin.

"Bildirim sesleri" kısmından "Rahatsız Etmeyin" butonuna basın.

Süre seçin.

"İleri" butonuna dokunun.

Anlık mesajlaşma uygulaması Facebook Messenger'da tüm konuşmaların bildirimini kapatma imkânına da sahipsiniz. Bunun için ilk önce mobil cihazınızda yüklü olan Facebook Messenger'ı açın ve ardından hesabınıza giriş yapın.

Profil resminize dokunun ve ayarlar sayfasını görüntüleyin. Bir sonraki adımda Tercihler menüsünü açın. Daha sonra "Bildirim sesleri" kısmından "Rahatsız Etmeyin" butonuna basın. Bir süre belirleyin ve "İleri" butonuna dokunun.

Bu yazıda dünya genelinde büyük bir popülerliğe sahip olan anlık mesajlaşma uygulamasında bir konuşmanın ya da tüm konuşmanın bildirimini nasıl sessize alabileceğinizi açıkladık. Rehberimizde bulunan adımları uygulayarak söz konusu işlemi tamamlayabilirsiniz.

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