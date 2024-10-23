822 TL Değerindeki Fallout 76 Kısa Süreliğine Ücretsiz Oldu!

Dünya genelinde milyonlarca oyuncu tarafından tercih edilen Steam, ücretsiz oyun fırsatı sunmaya devam ediyor. Kampanya kapsamında Fallout 76 kısa süreliğine ücretsiz hâle geldi. Böylece oyunu belirli süre boyunca herhangi bir ücret ödemeden oynamak mümkün oldu.

Bethesda Game Studios tarafından geliştirilen oyunu 6 gün boyunca (29 Ekim 2024) ücretsiz olarak oynayabilirsiniz. Eğer kampanya sona erdikten sonra oyunu oynamaya devam etmek isterseniz satın almanız gerekiyor.

29 Ekim tarihine kadar devam eden bir indirim kampanyası da bulunuyor. %75 oranında indirime giren oyun 23,99 dolardan 5,99 dolara düştü. Aksiyon RPG türündeki oyunu beğenirseniz indirimden yararlanabilir ve böylece daha uygun fiyata sahip olabilirsiniz.

Fallout 76 Ücretsiz Nasıl Oynanır?

Steam'i açın.

Fallout 76 sayfasını görüntüleyin.

sayfasını görüntüleyin. "Oyunu Oyna" butonuna basın.

İşlemi onaylayın.

İndirme işlemi tamamlandıktan sonra yükleme sürecine geçilecek.

Fallout 76 hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce en başarılı Fallout oyunu hangisi? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.