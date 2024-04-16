fallout-76-sistem-gereksinimleri

2024 yılında çıkan Fallout dizisi ile birlikte tüm Fallout oyunları tekrardan popüler oldu. Pek çok sıkı Fallout hayranı serinin çeşitli oyunlarına dönüş yaptılar. Fallout New Vegas gibi klasiklerin haricinde son büyük oyun olan Fallout 76’ya da rağbet var. Peki sisteminiz Fallout 76’yı kaldırıyor mu? Gelin Fallout 76 sistem gereksinimlerine birlikte bakalım.

Fallout 76, 2018 yılında çıkış yaptı. Kelimenin tam anlamıyla bir facia olan Fallout 76 çıkış yaptığı dönem yerden yere vuruldu. Her bakımdan çok kötü bir oyun olan Fallout 76 serinin sıkı hayranlarını adeta çıldırttı. Tüm bu olanlardan sonra geliştirici ekip yavaş ve istikrarlı bir şekilde oyunu güncellemeye devam etti ve hatalardan arındırmaya çalıştı.

Şu an Fallout 76 çok niş bir kitleye hitap etse de Amazon Prime’daki dizisi sebebiyle herkes bu oyuna bir şans vermeye hazır gibi. Eğer siz de bu oyunu ilk kez deneyimleyecekseniz ya da bir şans verme niyetindeyseniz Fallout 76 sistem gereksinimlerine bakmanızda fayda var.

Fallout 76 Minimum Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi : Windows 8.1/10 (64-bit)

: Windows 8.1/10 (64-bit) İşlemci : Intel Core i5-6600k 3.5 GHz /AMD Ryzen 3 1300X 3.5 GHz ya da eş değeri

: Intel Core i5-6600k 3.5 GHz /AMD Ryzen 3 1300X 3.5 GHz ya da eş değeri Bellek : 8 GB RAM

: 8 GB RAM Ekran Kartı : NVIDIA GTX 780 3GB /AMD Radeon R9 285 2GB ya da eş değeri

: NVIDIA GTX 780 3GB /AMD Radeon R9 285 2GB ya da eş değeri Ağ : Genişbant İnternet bağlantısı

: Genişbant İnternet bağlantısı Depolama: 80 GB kullanılabilir alan

Fallout 76 Önerilen Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi : Windows 8.1/10 (64-bit)

: Windows 8.1/10 (64-bit) İşlemci : Intel Core i7-4790 3.6 GHz /AMD Ryzen 5 1500X 3.5 GHz

: Intel Core i7-4790 3.6 GHz /AMD Ryzen 5 1500X 3.5 GHz Bellek : 8 GB RAM

: 8 GB RAM Ekran Kartı : NVIDIA GTX 970 4GB /AMD R9 290X 4GB

: NVIDIA GTX 970 4GB /AMD R9 290X 4GB Ağ : Genişbant İnternet bağlantısı

: Genişbant İnternet bağlantısı Depolama: 80 GB kullanılabilir alan

Fallout 76, 2018 yılında çıkmış bir oyun olduğu için modern pek çok sistemin bu oyunu rahatlıkla çalıştırabileceğini söyleyebiliriz. Eğer oyunun akıcılığı ile alakalı bir problem yaşıyorsanız muhtemelen sistemizden (eğer çok eski değilse) değil oyunun optimizasyonundan kaynaklıdır. 80 GB’lık bir depolama alanı ise böyle bir oyun için kabul edilebilir seviyede.

Fallout 76 sistem gereksinimleri ile alakalı paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Siz bu oyunun sistem gereksinimlerini nasıl buldunuz? Bilgisayarınız Fallout 76’yı kaldırmaya yetiyor mu? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.