Fallout 76 Sistem Gereksinimleri
Bu yazımıza göz atın ve Fallout 76 sistem gereksinimleri neymiş hemen öğrenin.
2024 yılında çıkan Fallout dizisi ile birlikte tüm Fallout oyunları tekrardan popüler oldu. Pek çok sıkı Fallout hayranı serinin çeşitli oyunlarına dönüş yaptılar. Fallout New Vegas gibi klasiklerin haricinde son büyük oyun olan Fallout 76’ya da rağbet var. Peki sisteminiz Fallout 76’yı kaldırıyor mu? Gelin Fallout 76 sistem gereksinimlerine birlikte bakalım.
Fallout 76, 2018 yılında çıkış yaptı. Kelimenin tam anlamıyla bir facia olan Fallout 76 çıkış yaptığı dönem yerden yere vuruldu. Her bakımdan çok kötü bir oyun olan Fallout 76 serinin sıkı hayranlarını adeta çıldırttı. Tüm bu olanlardan sonra geliştirici ekip yavaş ve istikrarlı bir şekilde oyunu güncellemeye devam etti ve hatalardan arındırmaya çalıştı.
Fallout Dizisi Konusu ve Oyuncuları
Çok yakında izleyicilerle buluşacak olan Fallout dizisi konusu ve oyuncuları ile öne çıkıyor. Peki, aynı isimli oyun serisinden uyarlanan ve oyuncu kadrosunda Ella Purnell dahil olmak üzere pek çok ismin yer aldığı dizi neler sunuyor? İlk sezonu 10 Nisan 2024 tarihinde
Şu an Fallout 76 çok niş bir kitleye hitap etse de Amazon Prime’daki dizisi sebebiyle herkes bu oyuna bir şans vermeye hazır gibi. Eğer siz de bu oyunu ilk kez deneyimleyecekseniz ya da bir şans verme niyetindeyseniz Fallout 76 sistem gereksinimlerine bakmanızda fayda var.
Fallout 76 Minimum Sistem Gereksinimleri
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İşletim Sistemi: Windows 8.1/10 (64-bit)
- İşlemci: Intel Core i5-6600k 3.5 GHz /AMD Ryzen 3 1300X 3.5 GHz ya da eş değeri
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GTX 780 3GB /AMD Radeon R9 285 2GB ya da eş değeri
- Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
- Depolama: 80 GB kullanılabilir alan
Bugüne Kadar Yapılan Fallout Oyunları
Oyunlar ile arası olup da Fallout serisini duymamış biri olabilir mi? Pek sanmıyoruz. Farklı oyun türlerinde pek çok Fallout oyunları mevcut.
Fallout 76 Önerilen Sistem Gereksinimleri
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İşletim Sistemi: Windows 8.1/10 (64-bit)
- İşlemci: Intel Core i7-4790 3.6 GHz /AMD Ryzen 5 1500X 3.5 GHz
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GTX 970 4GB /AMD R9 290X 4GB
- Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
- Depolama: 80 GB kullanılabilir alan
Fallout Oyunlarının Maskotu Vault Boy, Aslında Korkunç Bir Gerçeği Temsil Ederken Neden Sırıtıyor?
Fallout 3 ve 4 oyunlarından artık yakından tanıdığımız, oyunlardaki Vault-Tech firmasının yaptığı sığınakların maskotu Vault Boy çok sevimli değil mi? Her ne kadar sevimli olsa da, o tek gözünü kırmış bir halde havada tuttuğu başparmak korkunç bir gerçeği ifade ediyor.
Fallout 76, 2018 yılında çıkmış bir oyun olduğu için modern pek çok sistemin bu oyunu rahatlıkla çalıştırabileceğini söyleyebiliriz. Eğer oyunun akıcılığı ile alakalı bir problem yaşıyorsanız muhtemelen sistemizden (eğer çok eski değilse) değil oyunun optimizasyonundan kaynaklıdır. 80 GB’lık bir depolama alanı ise böyle bir oyun için kabul edilebilir seviyede.
Fallout 76 sistem gereksinimleri ile alakalı paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Siz bu oyunun sistem gereksinimlerini nasıl buldunuz? Bilgisayarınız Fallout 76’yı kaldırmaya yetiyor mu? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.
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