Merakla Beklenen Fallout Dizisinin İlk Fragmanı Yayımlandı!

Uzun bir süredir merak içerisinde beklenen Fallout dizisinin fragmanı izleyiciler ile buluştu. Amazon Prime Video'nun yeni dizisi için yayımlanan ilk tanıtım videosu, heyecan seviyesini artırmayı başardı.

Fallout Dizisinin Fragmanı Nasıl İzlenir?

En popüler oyun serilerinden biri olan Fallout'un dizi versiyonu ile ilgili oldukça önemli bir gelişme yaşandı. Yaşanan gelişme sonucunda yeni dizinin ilk tanıtım videosu yayımlandı. Prime Video'nun resmî YouTube kanalı üzerinden paylaşılan fragman, yoğun ilgi ile karşı karşıya kaldı.

Çok kısa süre içerisinde görüntülenme sayısı 3 milyonu aşan video, dizinin atmosferi ve neler sunacağı hakkında bilgi sahibi olmamıza yardımcı oluyor. 2 dakika 33 saniye uzunluğundaki fragman, YouTube üzerinden 111 bin beğeni almayı başardı.

En iyi Amazon Prime dizileri arasında yerini almaya hazırlanan Norm karakterini Moises Arias, Thaddeus karakterini Johnny Pemberton, The Ghoul karakterini Walton Goggins, Overseer Hank karakterini Kyle MacLachlan, Lucy karakterini ise Ella Purnell canlandıracak.

Fallout Dizisi Ne Zaman Çıkacak?

Fallout dizisi 12 Nisan 2024 tarihinde Prime Video üzerinden yayımlanacak. Popüler dijital yayın platformunun kütüphanesine eklencek Fallout'u izleyebilmek için Amazon Prime aboneliği gerekecek.

Amazon Prime Video'nun yeni dizisi Fallout için yayımlanan tanıtım videosu hakkında ne düşünüyorsunuz? Söz konusu dizinin ilk fragmanı ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.