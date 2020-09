En İyi Amazon Prime Video Dizileri ve Filmleri - 2020

Geçtiğimiz günlerde ülkemizde faaliyete başlayan Amazon Prime oldukça uygun fiyatlı bir seçenek olarak dikkatleri çekiyor. Sunduğu bağımsız fırsatlar ile tüketicilere çeşitli avantajlar sunan bu hizmetin heyecan verici noktalarından birisi de Amazon Prime Video olarak öne çıkıyor. Peki 2020 yılında izleyebileceğiniz en iyi Amazon Prime Video dizileri ve filmleri neler?

Türkiye'de 7,90 TL fiyat etiketi ile kullanıcılara sunulan bu servis hem alışverişlerinizde hem de güzel bir vakit geçirmek adına dizi ve film izlemek istediğinizde yardımınıza koşuyor.

En İyi Amazon Prime Video Dizileri ve Filmleri Listesi!

İşte Amazon Prime Video'da yer alan en iyi diziler ve filmler!

1- Tom Clancy's Jack Ryan

CIA analisti Jack Ryan ve yeni patronu James Greer, takip ettikleri bir dizi şüpheli parasal hareket sonucunda kendilerini ABD ve müttefiklerine karşı dev bir saldırı planlayan bir terörist liderine karşı, Avrupa ve Orta Doğu'daki ölümcül bir kedi fare oyununun ortasında bulur.

2- The Boys

The Boys ünlüler kadar popüler, politikacılar kadar etkili ve tanrılar kadar saygı gören süper kahramanlar süper güçlerini kötüye kullandığında ne olduğunu alaya alıyor. Boys, haşmetli Vought'un desteği ile 'yediler' hakkındaki gerçeği açığa çıkarmak üzere bir kahramanlık macerasına atılıyor.

3- The Office

The Office'in ilk sezonunda Dunder Mifflin'in bölge yöneticisi olan Michael Scott, büro ekibi ve çalışanlarını münasebetsiz davranış, iyi niyetli fakat saptırılmış yorumlar ve sayısız kötü yönetim teknikleri arasında bir gezintiye götürür.

4- In Time

Zamanın para ile yer değiştirip tek değer haline geldiği bir dünyada sonsuza kadar yaşayabilir ya da bunu denerken ölebilirsiniz. Justin Timberlake ve Amanda Seyfried'in başrolü paylaştıkları aksiyon yüklü bu zaman yarışında haksız yere cinayetle suçlanan bir adam, çürümüş bir sistemi tek başına çökertmeye çalışıyor.

5- The Man In The High Castle

Philip K. Dick'in ödüllü romanından uyarlanan ve yürütücü yapımcılığını Ridley Scott ve Frank Spotnitz'in üstlendiği The Man In The High Castle, Müttefik Devletler'in 2. Dünya Savaşı'nı kaybettiği ve Japonya ile Almanya'nın Birleşik Devletler'i yönettiği bir dünyayı inceliyor.

6- Mr. Robot

Mr. Robot gündüzleri siber güvenlik mühendisi olarak çalışan ve geceleri ise yasadışlı bilgisayar korsanlığı yapan genç bir programcı olan Elliot'un hikayesini konu edinen bir tekno gerilim olarak öne çıkıyor.

7- The Expanse

Siyasi eylemciye dönüşen zengin kızı Julie Mao'nun kaybolması, Ceres'li dedektif Joe Miller'ın kazara gemi kaptanı olan James Holden'ın ve BM politikacısı Chrisjen Avasarala'nın hayatlarını birbirine bağlar.

8- Carnival Row

Karnaval Sokağı'nda bir seri katil olmasına ve hükümetin alt sınıf vatandaşlarının ölmesini göz ardı etmesine rağmen birçok savaş görmüş olan dedektif Rycroft Philostrate, bu cinayetleri durdurmaya ve kırılgan olan barışı korumaya istekli olan tek kişidir.

9- Tales From The Loop

Simon Stalenhag'ın harikulade tablolarından esinlenen Tales From The Loop, evrenin gizemlerini çözmek ve keşfetmek için yapılmış bir makine olan Döngü'nün üstünde yaşayan insanların akılalmaz maceralarını araştırmakta, daah önce bilim kurguya atfedilen şeyleri olanaklı kılmaktadır.

10- 7500

Berlin'den Paris'e uçan bir uçağı teröristler ele geçirmeye çalışınca tatlı dilli, genç Amerikan yardımcı pilot, uçağı kaçıranlardan biriyle sürpriz bir bağ kurarken yolcuların ve mürettebatın hayatını kurtarmak için mücadele verir.

