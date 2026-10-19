Final Fantasy VII Revelation, Oyunculara Saç Baş Yolduracak

Final Fantasy VII Revelation'ın yönetmeni Naoki Hamaguchi, oyundaki Hard modun ilk oynanıştan itibaren seçilebileceğini söyledi. Hardcore Gamer'ın 18 Ekim 2026'da yayımladığı röportaja göre Remake ve Rebirth'teki eşya kullanma yasağı da yeni oyunda olmayacak. Square Enix bu değişiklikleri henüz resmi bir duyuruyla paylaşmadı.

Hard Mod Neden En Baştan Açık Olacak?

Remake ve Rebirth'te Hard modu açmak için oyunu bir kez bitirip bölüm seçme ekranından yeniden başlamak gerekiyordu. Hamaguchi'nin Tokyo Game Show 2026'da Hardcore Gamer'a verdiği röportaja göre Revelation'da bu kural kalkıyor. Yönetmene göre ekip, hikâye bittikten sonra da yeni içerik ve meydan okumalar sunan bir oyun hedeflediği için Hard modu oyunun sonuna bırakmadı.

Eşya Kullanma Yasağı Neden Kalkıyor?

Önceki 2 oyunun Hard modunda eşya kullanmak yasaktı ve dinlenme noktaları yalnızca HP'yi (can puanı) yeniliyor, MP'yi (büyü puanı) yenilemiyordu. Hamaguchi'ye göre Revelation bu kuralı taşımıyor, çünkü ortak yetenekler gibi yeni dövüş sistemleriyle oyuncunun elindeki seçenekler seri boyunca çok genişledi. Ekip bu nedenle sadece eşyayı yasaklamanın hedeflediği zorluğu kurmaya yetmeyeceğine karar verdi.

Revelation'daki Hard modun somut kuralları açıklanmadı. Düşmanların can ve hasar değerlerinin nasıl değişeceği, dinlenme noktalarında MP'nin yenilenip yenilenmeyeceği ve eşya dışında neyin kısıtlanacağı henüz belli değil. Hamaguchi yüksek zorluk arayanları tamamen tatmin edecek bir ortam kurduklarını, oyuncunun özgürlüğünü ve strateji seçeneklerini de genişlettiklerini söyledi.

Eski Hard Modu Arayanlar Ne Oynayacak?

Remake ve Rebirth'teki Hard moda benzer bir deneyim isteyenler için Hamaguchi'nin ekibi Dynamic modu korudu. Yönetmenin anlattığına göre bu modda düşmanlar da oyuncunun karakteri de tam seviyede oluyor ve dövüşler yüksek strateji istiyor. PC'de Steam'de serinin oyuncu rekorunu kıran Rebirth da PS5 sürümü gibi ilk oynanışta Dynamic modu sunuyordu ve bu modda düşman seviyesi partinin seviyesine göre değişiyordu; buna karşılık Revelation'daki Dynamic mod düşmanları ve karakterleri tam seviyede buluşturuyor.

Final Fantasy VII Revelation Türkiye'de Kaça Satılıyor?

Final Fantasy VII Revelation, 8 Nisan 2027'de PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 ve PC için çıkacak. Oyun PlayStation Store Türkiye'de ön siparişe açık: Standart Sürüm 3.449 TL, 3 oyunu bir arada sunan Remake Series Trilogy Edition 4.049 TL, Premium Edition 4.749 TL, Premium Plus Edition 5.149 TL. Premium sürümlerde 24 saat erken erişim ve hikâye genişleme bileti Story Expansion Pass bulunuyor.

ABD'de 69,99 dolar olan oyunun Steam Türkiye fiyatı 59,99 dolar, bu da güncel kur ile birlikte yaklaşık 2 bin 966 TL'ye denk geliyor. Premium Edition'ın fiyatı 89,99 dolar (yaklaşık 4 bin 450 TL), Premium Plus Edition'ınki 99,99 dolar (yaklaşık 4 bin 944 TL).

Nintendo eShop Türkiye'de resmi olarak hizmet vermediği için Switch 2 sürümünün Türkiye fiyatı yok. Oyunda Türkçe dil desteği de bulunmuyor; Steam sayfası İngilizce, Almanca, Fransızca, Japonca ve Korece dahil 11 dili gösteriyor. Serinin önceki 2 oyunu Remake Intergrade ve Rebirth de Steam'de Türkçe desteklemiyor.

Editörün Yorumu

Rebirth'te tüm bölümleri Hard modda bitirmeyi isteyen Of Hardy Stock kupası, oyunu en az 2 kez oynamayı gerektiriyordu. Revelation'da benzer bir kupa gelirse kupa avcılarının bu işi tek oynanışta bitirebileceğini düşünüyorum. Eşya yasağının yerini hangi kuralın alacağı belli olmadan ilk oynanışı Hard modda yapmayı önermem. Türkçe desteği olmayan bir oyunda yeni dövüş sistemlerini zor modda öğrenmek de ayrıca zaman ister.