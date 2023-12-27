FF7 Advent Children, Rebirth Lansmanı Öncesinde Sinemalara Geri Dönüyor!

Final Fantasy VII Advent Children, orijinal Final Fantasy VII'nin sinematik devamı olarak bilinirken, yeni bir kısa filmle ABD ve Japonya'daki sinemalarda tekrar sahne alacak. Oyunun çıkışına öncülük edecek bu kısa film, Final Fantasy VII Remake'in sonu ve yeni zaman çizelgesiyle ilgili sorulara cevap arayacak.

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Film, Sephiroth'un yenilgiye uğratılmasının ardından geçen birkaç yıl içinde Cloud Strife ve Avalanche üyelerinin karşılaştığı yeni bir tehdit üzerine odaklanıyor. Square Enix'in geliştiricileri Advent Children'ın hikayesinin hala kanon olduğunu doğrulayarak, bu filmle orijinal oyunun devamını anlatmaya devam ediyor.

Square Enix Final Fantasy VII Advent Children Complete'in Şubat 2024'te ABD ve Japonya sinemalarında gösterime gireceğini duyurdu. Film 21 Şubat'ta İngilizce dublaj ve 22 Şubat'ta Japonca altyazılı olarak belirli sinemalarında seyirciyle buluşacak.

Final Fantasy VII Advent Children Complete gösterimleri aynı zamanda 29 Şubat'ta başlayacak olan Final Fantasy VII Rebirth'ü tanıtan yeni bir kısa filmle birleşecek. Bu kısa film geliştiricilerle yapılan röportajlar ve gelecek devam filminin oynanış görüntüleri içerecek.

Film Blu-Ray versiyonunda otuz dakikadan fazla ekstra çekim içeriyor ve Zack Fair'in tasarımının Crisis Core'daki görünümüne uyacak şekilde değiştirilen bazı sahneleri içeriyor.

Square Enix, Final Fantasy VII Advent Children'ı geri getirirken, bu hareketin Final Fantasy VII Rebirth'ün hikayesiyle ilişkili olabileceği düşünülüyor. Bu durum, hikayenin ilerleyen kısımlarında hızlı olay geçişleri ve heyecan verici gelişmelerin izleyicileri bekleyebileceği anlamına geliyor."