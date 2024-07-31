Ford, Yeni Puma Modelini Türkiye'de Satışa Sundu: Fiyatı Ne Kadar?

Ford, yeni Puma modelini Türkiye'de satışa sundu. Bununla beraber yeni otomobil için belirlenen fiyat belli oldu. Şu anda üç farklı sürüm bulunuyor. Fiyat etiketleri sürümden sürüme değişiklik gösteriyor.

Yeni Ford Puma Özellikleri

Romanya'da yer alan Craiova Fabrikası'nda üretilen yeni Puma modeli özellikleri ile dikkat çekiyor. 456 litre bagaj hacmine sahip olan araba 6 farklı renk seçeneği sunuyor. Birden fazla sürüş modunun yer aldığı otomobil Matrix LED ön farlara sahip.

EcoBoost Hybrid Powershift ve Mild Hybrid sistemiyle etkileyici bir performans sunan araç, 7 ileri otomatik şanzımanı, otomatik dur-kalk özelliği, yakıt verimliliğini artıran hibrit motoruyla keyifli bir sürüş deneyimi elde edilmesine imkân tanıyor.

Otomobilin Titanium sürümü şu özellikleri içeriyor:

17’’ Alaşım Jant

LED Ön&Arka Farlar

Geri Görüş Kamerası

Arka Park Sensörleri

12,8’’ Dijital Yol Bilgisayarı

12’’ SYNC 4 Bilgi-Eğlence Sistemi

Seçilebilir Sürüş Modları

Orta Kol Dayama

Anahtarsız Çalıştırma

Isıtmalı Direksiyon & Ön Koltuklar

Ambiyans LED Işıklandırma

ST-LINE X sürümü şu özellikleri sunuyor:

19’’ Alaşım Jant

Akıllı Bagaj Kapağı

Matrix LED Ön Farlar

360° Kamera

Ön/Arka Park Sensörleri

Kablosuz Şarj Ünitesi

B&O Ses Sistemi

Gelişmiş Adaptif Hız Kontrolü

Logo Yansıtmalı Yan Aynalar

Parçalı Deri Koltuklar

Anahtarsız Giriş ve Çalıştırma

Yeni Ford Puma Fiyatı