Ford, Yeni Puma Modelini Türkiye'de Satışa Sundu: Fiyatı Ne Kadar?
Ford'un yeni Puma modeli Türkiye'de satışa çıkarıldı. Peki, etkileyici bir tasarıma sahip olan yeni otomobil ne kadar fiyata satılıyor? İşte detaylar!
Ford, yeni Puma modelini Türkiye'de satışa sundu. Bununla beraber yeni otomobil için belirlenen fiyat belli oldu. Şu anda üç farklı sürüm bulunuyor. Fiyat etiketleri sürümden sürüme değişiklik gösteriyor.
Yeni Ford Puma Özellikleri
Romanya'da yer alan Craiova Fabrikası'nda üretilen yeni Puma modeli özellikleri ile dikkat çekiyor. 456 litre bagaj hacmine sahip olan araba 6 farklı renk seçeneği sunuyor. Birden fazla sürüş modunun yer aldığı otomobil Matrix LED ön farlara sahip.
EcoBoost Hybrid Powershift ve Mild Hybrid sistemiyle etkileyici bir performans sunan araç, 7 ileri otomatik şanzımanı, otomatik dur-kalk özelliği, yakıt verimliliğini artıran hibrit motoruyla keyifli bir sürüş deneyimi elde edilmesine imkân tanıyor.
Otomobilin Titanium sürümü şu özellikleri içeriyor:
- 17’’ Alaşım Jant
- LED Ön&Arka Farlar
- Geri Görüş Kamerası
- Arka Park Sensörleri
- 12,8’’ Dijital Yol Bilgisayarı
- 12’’ SYNC 4 Bilgi-Eğlence Sistemi
- Seçilebilir Sürüş Modları
- Orta Kol Dayama
- Anahtarsız Çalıştırma
- Isıtmalı Direksiyon & Ön Koltuklar
- Ambiyans LED Işıklandırma
ST-LINE X sürümü şu özellikleri sunuyor:
- 19’’ Alaşım Jant
- Akıllı Bagaj Kapağı
- Matrix LED Ön Farlar
- 360° Kamera
- Ön/Arka Park Sensörleri
- Kablosuz Şarj Ünitesi
- B&O Ses Sistemi
- Gelişmiş Adaptif Hız Kontrolü
- Logo Yansıtmalı Yan Aynalar
- Parçalı Deri Koltuklar
- Anahtarsız Giriş ve Çalıştırma
Yeni Ford Puma Fiyatı
- SUV, 1.0L EcoBoost 125PS, 6 İleri Manuel, Benzin/Hibrit Titanium: 1.464.100 TL
- SUV, 1.0L EcoBoost 125PS, 7 İleri Otomatik, Benzin/Hibrit Titanium: 1.568.000 TL
- SUV, 1.0L EcoBoost 155PS, 7 İleri Otomatik, Benzin/Hibrit ST-Line X: 1.702.200 TL