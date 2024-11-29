Galatasaray - Eyüpspor Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta, Nereden ve Nasıl İzlenir?

Galatasaray ve Eyüpspor, Trendyol Süper Lig'in 14. hafta maçları kapsamında karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Peki Galatasaray - Eyüpspor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak? Eğer siz de Galatasaray - Eyüpspor maçı nereden izlenir diye soruyorsanız işte cevabı ve maç linki!

Galatasaray - Eyüpspor Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta ve Nereden İzlenir? Galatasaray - Eyüpspor Maç Linki

Galatasaray - Eyüpspor maçı 1 Aralık Pazar saat 19.00'da oynanacak. Futbol mücadelesi TOD TV ve beIN SPORTS'ta canlı yayınlanacak.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanacak maçın hakemi Oğuzhan Çakır olacak. 1. yardımcı hakem görevini Serkan Olguncan, 2. yardımcı hakem görevini ise Murat Ergin Gözütok üstlenecek. Dördüncü hakem görevini Reşat Onur Coşkunses yapacak.

"Galatasaray - Eyüpspor maçı nereden izlenir" diye soruyor, Galatasaray - Eyüpspor maçı izleme linki arıyorsanız TOD TV indir işlemini gerçekleştirerek ister mobil cihazlarda isterseniz akıllı TV'de maçı izleyebilirsiniz. Maçı canlı izlemenin diğer bir yolu ise beIN SPORTS'tur.

Galatasaray - Eyüpspor Maçı Bilet Fiyatları

Galatasaray - Eyüpspor maçı nereden izlenir sorusunun cevabını verdiğimize göre maçı canlı izlemek isteyenler için de soruları cevaplayabiliriz. Galatasaray - Eyüpspor maçı bilet fiyatları şu şekilde:

Premium: 13.000 TL

13.000 TL Delux: 12.000 TL

12.000 TL Lux: 11.000 TL

11.000 TL Classic: 10.000 TL

10.000 TL 1. Kategori: 7.000 TL

7.000 TL 2. Kategori: 5.500 TL

5.500 TL 3. Kategori: 4.400 TL

4.400 TL 4. Kategori: 3.200 TL

3.200 TL 5. Kategori: 2.400 TL

2.400 TL 6. Kategori: 1.750 TL

1.750 TL 7. Kategori: 950 TL

950 TL 8. Kategori: 850 TL

850 TL Misafir: 850 TL

Galatasaray - Eyüpspor Maçı Kadrosu (Muhtemel İlk 11'ler)

Galatasaray - Eyüpspor maçı nereden izlenir ve saat kaçta gibi soruları yanıtladık, gelin merak edilen bir diğer soruyu cevaplayalım. Maalesef, Galatasaray - Eyüpspor maçının kadrosu henüz resmî olarak açıklanmadı fakat muhtemel ilk 11'ler şu şekilde:

Galatasaray Muhtemel İlk 11 Kadrosu

Muslera

Abdülkerim Bardakçı

Metehan Baltacı

Davinson Sanchez

Ismail Jakobs

Lucas Torreira

Gabriel Sara

Barış Alper Yılmaz

Yunus Akgün

Michy Batshuayi

Victor Osimhen

Eyüpspor Muhtemel İlk 11 Kadrosu

Berke Özer

Robin Yalçın

Ruben Vezo

Leo Dubois

Umut Meraş

Emre Akbaba

Taşkın İlter

Prince Obeng Ampem

Melih Kabasakal

Mame Thiam

Ahmed Kutucu

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Galatasaray - Eyüpspor maçının sonucu ne olur? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.