Henüz Tanıtılmayan Galaxy M36, Samsung'un İnternet Sitesinde!

Yakın zamanda piyasaya sürülesi beklenen Samsung Galaxy M36, Nisan ayında Geekbench performans testinde görülmüştü. Telefonun Exynos 1380 işlemciden güç alacak olması, sadece daha büyük bir bataryaya sahip bir A36 olmayacağını gün yüzüne çıkardı.

Neden böyle dediğimizi merak ediyor olabilirsiniz, cevabı çok basit: Geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen Galaxy A35 ve M35 modelleri işlemcisinden kamerasına ve ekranına kadar neredeyse birebir aynı özelliklere sahipti. İki cihazı birbirinden ayıran en büyük fark batarya kapasitesiydi.

Galaxy M36, Samsung Destek Sayfası Açıldı

Samsung Galaxy M36 bu kez Samsung Hindistan'ın internet sitesinde boy gösterdi. Tahmin edebileceğiniz üzere ürünün görselleri ve teknik özellikleri paylaşılmadı. Cihaz için bir destek sayfası açıldı ve bu sayede model numarasının SM-M366B/DS olduğu gün yüzüne çıktı.

Bluetooth SIG ve Hindistan Standartları Bürosu (BIS) tarafından da onaylanan Galaxy M36, 6 GB RAM'e sahip olacak. Android 15 işletim sistemi ve One UI 7 arayüzü ile kutudan çıkacak olan telefonun Mayıs ayının sonuna doğru piyasaya sürülmesini bekliyoruz.

Hali hazırda piyasada olan Galaxy M35 modeli de geçen yılın Mayıs ayında tanıtılmıştı.