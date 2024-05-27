Samsung Galaxy M35 Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Samsung bir süre önce M serisine yeni katılan Galaxy M35 modelini duyurdu. Cihazın resmi tanıtımı henüz yapılmadı ancak birçok özelliği açığa çıktı. İlk olarak Hindistan piyasasında satışa çıkacağı düşünülen akıllı telefonun fiyatı da merak konusu oldu. Peki Samsung Galaxy M35, özellikleri ve fiyatı ile kullanıcılara neler sunacak?

İşte, Samsung Galaxy M35 hakkında bilmeniz gereken detaylar!

Samsung Galaxy M35 Özellikleri

6.6 inç büyüklüğünde Super AMOLED ekrana sahip olan Samsung Galaxy M35, 1080 x 2340 px FHD+ çözünürlük sunuyor. 120 Hz ekran yenileme hızı ile 16 milyon renk kapasitesine sahip olan ekranın içinde bir adet ön kamera yer alıyor.

6000 mAh batarya, 25 W hızlı şarj desteği sunuyor. 8 çekirdekli Samsung Exynos 1380 işlemciden güç alan cihaz, 6 GB RAM ve 128 GB dahili depolama kapasitesine sahip. Ayrıca hafıza kartı desteği de mevcut. Grafik işlemcisi Mali-G68 MP5 olan model, 5G bağlantısını da destekliyor.

Arka yüzeyde, 50 MP çözünürlüğündeki ana kamera başta olmak üzere, toplamda 3 adet kamera bulunuyor. Diğer kameralar, 8 MP çözünürlüklü ekstra geniş açı sensörü ve 5 MP'lik makro çekim sensöründen oluşuyor. Cihazın ön kamera çözünürlüğü ise 13 MP.

Samsung Galaxy M serisinin en yeni üyesi olan M35’in açıklanan özellikleri bu şekilde. Cihazın fiyatı ve çıkış tarihi ile ilgili veriler ise içeriğin devamında sizi bekliyor.

Samsung Galaxy M35 Fiyatı

Samsung Galaxy M35 için henüz kesin bir fiyat açıklaması yapılmadı. Beklentilere baktığımızda görüyoruz ki Hindistan’da 25.000 Hindistan Rupisi gibi bir etikete sahip olacağı düşünülüyor. Bu da yaklaşık 300 dolara denk geliyor.

TL olarak yaklaşık 7.000 TL’ye denk gelen bu rakama vergiler eklendiğinde karşımıza 19.700 TL gibi bir rakam çıkıyor. Türkiye’de satışa çıkması durumunda Samsung Galaxy M35’in 20.000 TL’ye yakın bir başlangıç fiyatına sahip olmasını beklediğimizi söyleyebiliriz. Tabi, bu verilerin sadece tahmine dayalı olduğunun da altını çizmekte fayda var.

Samsung Galaxy M35 Çıkış Tarihi

Cihazın ne zaman satışa çıkacağı şu an için bilinmezliğini koruyor. 2024 yılı içinde önce Hindistan’da satışa sunulması beklenen telefonun Türkiye’ye ne zaman geleceğine dair tahminde bulunmak şimdilik oldukça zor.

Siz bu telefon hakkında ne düşünüyorsunuz? Türkiye’ye gelmesini ister misiniz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizimle paylaşın!