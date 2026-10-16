Galaxy S27 Ultra'da Snapdragon Isındı: Samsung Exynos'a Dönebilir

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Güney Kore'de yayımlanan Seoul Economic Daily, Samsung'un Galaxy S27 Ultra için Exynos 2700 işlemciyi devreye almaya hazırlandığını yazdı. Şirket, telefon için planladığı Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6'yı testlerde yeterli bulmadı. Bu iddia, birkaç gün önce gelen "tüm ülkelerde Snapdragon" haberiyle çelişiyor.

Galaxy S27 Ultra'da Neden Exynos Konuşuluyor?

Samsung'un mobil biriminin iç testlerinde Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, uzun süren yüklerde sıcaklık sınırını aştı. İşlemci ısındıkça hızını düşürdü ve performans beklenenin altında kaldı. Samsung bu yüzden Qualcomm'dan sorunu ekim ortasına kadar çözmesini istedi.

İki şirket iyileştirmeler üzerinde çalışmaya devam ediyor. Qualcomm sorunu üretim takvimi kesinleşmeden çözemezse Samsung, Exynos 2700'ü kullanmaya hazır. 12 Ekim 2026'da yazdığımız Galaxy S27 Ultra'nın tüm ülkelerde Snapdragon'la gelebileceği iddiası da bu yüzden belirsizleşti.

Exynos 2700 Neler Sunuyor?

Exynos 2700'ü Samsung'un yarı iletken birimi geliştiriyor. Samsung Foundry de işlemciyi ikinci nesil 2 nm üretim süreci SF2P ile üretiyor. İşlemcinin özellikleri 16 Ekim 2026 itibarıyla belli değil.

Samsung için Exynos kararı maliyet açısından da önemli. Şirketin 2025'te mobil işlemci alımlarına ödediği tutar 13,83 trilyon wona ulaştı. Kendi işlemcisini daha çok kullanmak, Samsung'un Qualcomm'a olan bağımlılığını azaltabilir. Bu maliyet baskısı, Galaxy S27 serisinin fiyatına dair iddialarla birlikte düşünüldüğünde daha anlamlı hale geliyor.

Türkiye'deki Galaxy S27 Ultra Hangi İşlemciyle Gelecek?

Bu sorunun cevabı henüz belli değil. Daha önceki bir iddia, Exynos'lu modelin Güney Kore gibi bazı pazarlarda, Snapdragon'lu modelin ise ABD'de satılabileceğini söylüyordu. Son haberde ise Samsung'un Exynos'u hangi ülkelerde kullanacağına dair bir bilgi bulunmuyor.

Ultra serisinde Exynos işlemciyi en son Galaxy S22 Ultra kullandı. Samsung bu telefonu Avrupa ve Türkiye'de Exynos 2200 ile sattı. Şirket Galaxy S23 Ultra'dan bu yana Ultra modellerin tamamında Snapdragon tercih ediyor.

Editörün Yorumu

Exynos 2200'lü Galaxy S22 Ultra'nın ısınma şikâyetleri hâlâ hatırlarda olduğu için bu iddianın Türkiye'deki Samsung kullanıcılarını tedirgin edeceğini düşünüyorum. Bu kez sorun Snapdragon tarafında görünüyor ve Samsung'un 2 nm Exynos 2700'e güvendiği anlaşılıyor. Yine de karar ekim ortasında netleşecek, tanıtıma da aylar var. Galaxy S27 Ultra almayı planlıyorsanız işlemcinin bağımsız testlerde nasıl performans gösterdiğini görmeden ön siparişe acele etmemenizi öneririm.