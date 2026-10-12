Galaxy S27 Ultra Exynos'tan Vazgeçebilir: Tüm Ülkelerde Snapdragon İddiası

Samsung'un 2027'nin başında tanıtması beklenen Galaxy S27 Ultra'nın işlemcisi yine tartışma konusu oldu. Lanzuk takma adlı kaynak, Naver'deki paylaşımında telefonun hiçbir ülkede Samsung'un kendi işlemcisi Exynos 2700 ile gelmeyeceğini yazdı. Bu iddia doğruysa S27 Ultra, tüm pazarlarda Qualcomm'un Snapdragon 8 Elite Gen 6 serisi işlemcisini kullanacak.

Galaxy S27 Ultra İçin Ne İddia Ediliyor?

İddiayı ilk olarak Android Headlines 9 Ekim 2026'da haberleştirdi, PhoneArena da iki gün sonra konuyu yeniden gündeme taşıdı. Lanzuk Exynos 2700'ü serinin diğer üyelerine bırakıyor: Galaxy S27, S27+ ve S27 Pro ABD dışında Avrupa, Asya ve Afrika'daki pazarların çoğunda Exynos 2700 ile gelecek. İddialar arasında Exynos 2700'ün Samsung'un 2 nanometre üretim süreciyle geleceği bilgisi de var.

Exynos İddiası Nereden Çıkmıştı?

Yeni iddia, birkaç hafta önce konuşulanın tam tersi. Kore basından Money Today 1 Eylül 2026'da S27 Ultra'nın bazı pazarlarda Exynos 2700 ile satılabileceğini yazmıştı. Bu gerçekleşseydi S27 Ultra, Galaxy S22 Ultra'dan bu yana Exynos işlemci kullanan ilk Ultra model olacaktı. Android Headlines, Samsung'un S27 Ultra için iki farklı işlemci ile tek işlemci seçenekleri arasında gidip geldiğini not ediyor.

Galaxy S27 Serisi Ne Zaman Tanıtılacak?

Samsung Galaxy S serisini yıllardır ocak ya da şubat aylarında tanıtıyor; S27 serisinin de 2027'nin ilk çeyreğinde gelmesi büyük olasılık. Samsung işlemci iddialarına yanıt vermedi. Türkiye'de satılacak modellerin hangi işlemciyle geleceği de şimdilik belli değil.

Editörün Yorumu

Samsung'un Ultra modelde Snapdragon'u koruması bence şaşırtıcı değil; son yıllarda Ultra serisi tüm dünyada Snapdragon ile satılıyor ve kullanıcılar bundan memnun. Exynos 2700'ün asıl sınavı daha ucuz S27 modellerinde olacak. Ancak iki iddia arasında yalnızca birkaç hafta var ve Samsung'un planı tanıtıma kadar yine değişebilir. Telefon almayı 2027'ye bırakanlar, işlemci tercihi kesinleşmeden karar vermemeli.