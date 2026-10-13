Galaxy S27 Fiyatıyla Cep Yakacak

Samsung 2027'nin başında tanıtacağı Galaxy S27 serisini selefinden daha pahalıya satmaya hazırlanıyor olabilir. Güney Kore yayını Chosun, şirketin yeni amiral gemisi serisinin fiyatını 75 ile 100 dolar arasında artırmayı değerlendirdiğini yazdı. Samsung konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.

Galaxy S27 Ne Kadar Pahalı Olacak?

Galaxy S27 için fiyat artışı ilk kez gündeme gelmiyor. Bu ayın başında konuşulan rakamlar temel modellerde yaklaşık 95 dolarlık, yüksek depolamalı sürümlerde ise 200 dolara varan bir artıştı. Chosun ise artışın Galaxy S26'nın ilk çıkış fiyatına göre mi yoksa bu ay yapılan zamların üzerine mi ekleneceğini netleştirmiyor.

Samsung bu ay dünya genelinde Galaxy S26 serisi ve Galaxy A ailesindeki birçok modelin fiyatını yükseltti. S27 için konuşulan artış bu zamların üzerine eklenirse fark kullanıcılar için daha da büyüyecek.

Galaxy S27 Fiyatları Neden Artıyor?

Yapay zekâ veri merkezleri bellek çiplerine olan talebi patlattı ve üreticiler kapasitelerini daha kârlı ürünlere kaydırdı. Telefonlarda kullanılan DRAM ve NAND belleklerin fiyatı bu nedenle hızla yükseldi. Araştırma şirketi Counterpoint, telefonların perakende fiyatlarının 2026'da şimdiye kadar ortalama yüzde 20 arttığını hesaplıyor.

Samsung'un nihai fiyatları bileşen maliyetlerine göre belirlemesi bekleniyor ve kesin rakamlar tanıtıma yakın netleşecek. Türkiye'deki fiyatı ise kur ve vergiler ayrıca belirleyecek.

Editörün Yorumu

Bellek krizi devam ettiği sürece Galaxy S27'nin daha ucuza gelmesini beklemek için bir neden görmüyorum. Ancak şimdilik konuşulanlar Samsung'un açıklaması değil, Kore basınındaki kulis bilgileri; şirket tanıtıma kadar fiyatları yeniden değerlendirebilir. Türkiye'de ise dolar bazındaki küçük bir artış bile vergilerle birlikte etiket fiyatına çok daha büyük yansıyor. Galaxy S26 almayı düşünüyorsanız S27'yi beklemenin size para kazandırmayacağını hesaba katmanızda fayda var.