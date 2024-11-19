GeForce Now, RTX 4080'le 240 FPS Oyun Oynatan Ultimate Paketi Türkiye'de Satışa Sundu

NVIDIA'nın bulut tabanlı oyun servisi GeForce Now, Türkiye'deki paketlerine bir yenisini daha ekledi. Bir süredir ülkemizdeki kullanıcılara GeForce GTX 10 ve RTX 20 Serisi ekran kartı modelleri ile hizmet verdiği için eleştirilerin odağı olan servis, 4RTX 4080 ile 240 FPS'e kadar sınırsız oyun oynamak isteyen kullanıcılara müjdeyi verdi.

GeForce Now Türkiye’ye RTX 4080’li Ultimate Paket Geldi!

GeForce Now Türkiye'nin yeni Ultimate paketi, oyunseverlere 4K HDR çözünürlükte, 240 FPS’e kadar kesintisiz ve üstün bir oyun deneyimi vadediyor. DLSS 3, NVIDIA Reflex ve Cloud G-Sync teknolojileriyle güçlendirilmiş bu paket, aynı zamanda 8 saatlik oturum süresi sunuyor.

Bu sayede, oyuncular uzun oyun seanslarında bile performans kaybı yaşamadan RTX 4080’in gücünü hissedebilecek. GeForce Now'ın Ultimate paketi yüzde 29 indirimli fiyatlarla Türkiye’de satışa sunuldu:

1 Aylık Paket: 480 TL

480 TL 3 Aylık Paket: 1.130 TL

1.130 TL 6 Aylık Paket: 2.400 TL

GeForce Now'ın Premium paketi şu an aylık 340 TL, yıllık ise 999 TL. Bu durum, performans artışının ciddi bir fiyat artışıyla geldiğini gösteriyor. Ayrıca, yüzde 29'luk indirimi hesaba katmazsak, Ultimate paketin fiyatları aylık 680 TL, 3 aylık 1800 TL ve 6 aylık 3400 TL olarak karşımıza çıkıyor.

Bu da Ultimate ve Premium paketler arasındaki fiyat farkını daha da belirgin hale getiriyor. Yine de eğer "EN İYİ" performansı istiyor ve 100 bin TL değerinde bir bilgisayar toplamaya gücünüz yetmiyorsa elinizdeki en iyi seçenek bu. Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.