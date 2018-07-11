Geliştirilen Test Ne Kadar Ömrünüz Kaldığını Gösteriyor

Dünyanın en önemli eğitim kurumlarından olan Yale Üniversitesinde görevli bilim insanları, geliştirdikleri yeni kan testiyle birlikte insanların ne kadar ömürlerinin kaldığını tahmin edebildiklerini açıkladılar.

Yakın zaman önce bioRvix isimli akademik dergide yayınlanan makaleyle birlikte Yale Üniversitesinde geliştirilen yeni kan testine dair detaylar, bilim dünyasıyla paylaşıldı. Geliştirilen testle birlikte ilk aşamada damar yoluyla kan alındığı ve hücre yaşlanmasının ölçüldüğü söylendi. Kanın alınmasından sonra vücuttaki dokuz biyobelirtece bakıldığı ve en sonunda fiziksel yaşı ile yaşlanma hızının hesaplandığı ifade edildi. Ortaya çıkan sonuca göreyse test yapılan kişinin ne kadar ömrünün kaldığının tespit edilebileceği belirtildi.

Testlerin “fenotip yaşı” ortaya çıkarmak için yapıldığının altı çizilirken, fenotip ya da dışyapının genetik ve çevresel etkenlerin yarattığı özelliklerin canlının dış görünüşündeki yansıması olduğu hatırlatıldı. Testi yapan kişilerin fenotip yaşla kronolojik yaş arasındaki farka baktıkları, fenotip yaşın kronolojik yaştan daha yüksek olması durumundaysa ölüm riskinin yüksek olduğunun ortaya çıkarıldığı kaydedildi.

Patoloji Profesörü Dr. Morgan Levine, The Guardian'a yaptığı açıklamada, testin sağlıklı görünen bireyler arasında yaşam beklentisindeki farklılıkları belirleyebileceğini açıkladı. Ekip, "sağlıklı" olanı hastalıksız ve normal bir VKİ (Vücut Kitle İndeksi)'ye sahip olmak olarak tanımladı.