Gemini Live Yeni Özelliğiyle Yurt Dışında Adeta Hayatınızı Kurtaracak!

Son dönemde pek çok kullanıcı tarafından sevilerek kullanılan Gemini Live neredeyse her geçen gün yeni bir özellik kazanıyor. Ünlü yapay zeka asistanı için canlı sohbet ve toplantılarda not alma özelliğini kullanıma sunan Google, şimdiyse kullanıcıların özellikle yurt dışı seyahatlerinde işine çok yarayacak bir özellik için kolları sıvadı.

Aktarılanlara göre şirket, Gemini Live'ın kullanıcılarla eş zamanlı olarak iki farklı dilde sohbet etmesini sağlayacak yeni bir özelliği test ediyor.

Kullanıcılar, Gemini Live İle Anlık Olarak Sohbet Edebileceği İkinci Bir Dile Sahip Olacak

Sevilen yapay zeka aracının Android beta sürümünde tespit edilen yeni özellik, kullanıcıların Gemini Live ile sohbet ederken aynı anda iki dili birden kullanmasına imkan tanıyacak. Bu sayede artık uygulama içerisinde sürekli dil seçeneğini değiştirmeden akıcı bir şekilde Gemini Live ile iletişim kurabileceksiniz. Yeni özellik, bu yönüyle bilhassa yurt dışı seyahatlerinde kullanıcıların işini oldukça kolaylaştırabilir.

Yeni beta sürümünü, ikinci dil desteğine ek olarak kullanıcıların Gemini Live'a video analizi yaptırabilmesini sağlayan yeni bir özelliği de içeriyor. Şu anda test aşamasındaki mevcut yeniliklerin yakın zamanda tüm kullanıcıların beğenisine sunulacağı bildiriliyor.

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