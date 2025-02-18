Gemini Live Yeni Özelliğiyle Ders ve Toplantılarınızda Sizin Yerinize Not Alacak!

ABD merkezli teknoloji devi Google, geçtiğimiz yıllarda piyasaya sürdüğü Gemini isimli ünlü yapay zeka modelini gün geçtikçe daha yetenekli hale getiriyor. Şirket, son olarak yapay zeka aracının Live adı verilen canlı sohbet bölümü için kullanıcıların hayatını kolaylaştıracak bir özellik için kolları sıvamış durumda.

Aktarılanlara göre Gemini Live, yakında sahip olacağı bu özellik ile birlikte kullanıcıların derste ve toplantılarda aldığı notlara benzer şekilde canlı sohbetleri özetleyebilecek.

Gemini Live, Yakında Sohbetleri Detaylı ve Mantıklı Şekilde Özetleyecek

Bilmeyenler için sevilen yapay zeka aracı, şu anda kullanıcıların sohbetlerini anbean kaydedip konuşulanları metne dökebiliyor. Pek çok kişi bu sayede katıldığı ders ve toplantılarda Gemini Live'ı kullanarak daha kolay bir şekilde konuşulan konuları kaydedip not alıyordu. Ancak çok yakında Gemini bunu da sizin yerinize yapacak.

Sektörek kaynaklardan edilinilen bilgilere göre Google, Gemini Live'ın kaydettiği sohbetleri akıllıca özetleyip maddeler haline getirmesini mümkün kılacak bir özelliği test ediyor. Yapay zeka aracının oluşturduğu özetler, ana konular ve ayrıntılar için özel bölümlere ayrılabildiği gibi önemli tartışma noktalarını da içerecek. Özetlerin mantıklı şekilde çıkarılacağı ve konuşmanın tonuyla eşleşecek şekilde hazırlanacağı bildiriliyor.

İddialara göre Gemini Live, görüşme sona erdikten sonra oluşturduğu özeti otomatik olarak sunacak. Dileyen kullanıcılar ayrıca istemde bulunabilecek ve özet ile ilgili farklı isteklerini Gemini'ye aktarabilecek. Yeni özelliğin tam olarak ne zaman kullanıma sunulacağı bilinmiyor. Gelişmeler için takipte kalın!

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