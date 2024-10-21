Gemini Live Artık Türkçe Olarak Kullanılabiliyor

Google bir süre önce Android kullanıcıları için ücretsiz olarak kullanıma sunduğu Gemini Live'a Türkçe dil desteğini ekledi. İlk kez I/O 2024 etkinliğinde tanıtılan bu özellik, yapay zeka ile akıcı bir şekilde sohbet etmenizi sağlıyor. Bugünden itibaren ise Türkiye'deki Android kullanıcıları, Gemini Live ile Türkçe iletişim kurma fırsatına sahip. İşte detaylar!

Gemini Live Türkçe Dil Desteğiyle Türkiye'de Kullanıma Sunuldu

Bugün itibariyle Türkçe dil desteğiyle kademeli olarak erişime açılan Gemini Live, önümüzdeki haftalarda tüm kullanıcıların hizmetine sunulacak. Gemini Live, kullanıcılara doğal ve akıcı bir şekilde sohbet etme imkanı tanıyarak, kişisel asistanlarını adeta bir arkadaş gibi kullanmalarını sağlıyor.

Yapılan güncelleme sayesinde Google Live, artık Türkçe de dahil olmak üzere 40’tan fazla dil destekliyor. Üstelik Google uygulamalarıyla daha entegre hale gelen Gemini Live, Gmail, Maps, YouTube gibi popüler servislerle de senkronize çalışarak kullanıcıların günlük işlerini daha hızlı ve kolay halletmelerini sağlıyor.

Kullanıcılar, Google Asistan ayarlarına girerek tercih ettikleri dili seçip, Gemini Live'ı kişisel ihtiyaçlarına uygun bir şekilde kullanmaya başlayabilirler. Eğer şu an için seçeneklerde bunu görmüyorsanız ise tek yapmanız gereken şey beklemek. Türkçe dil desteğinin kademeli olarak yayılacağını ve önümüzdeki haftalarda tüm Android kullanıcılarına sunulması bekleniyor.