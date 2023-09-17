Merakla Beklenen Ghostrunner 2'nin Demosu Çıktı (Video)

Yüksek aksiyon düzeyi ve oynanış tarzıyla dikkatleri üzerinde toplamayı başaran Ghostrunner 2'nin demosu indirmeye sunuldu. Tek oyunculu moda sahip olan oyun demo sürümüyle ilgili bir video da yayımlandı.

Ghostrunner 2'nin Demosu Nasıl İndirilir?

Cyberpunk temalı oyunlar arasında yer alan Ghostrunner 2 ile ilgili heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Bu kapsamda oyunun demo sürümü PlayStation 5, Xbox Series X / S ve PC için indirmeye sunuldu.

One More Level tarafından geliştirilen oyunun demosunu PC'de oynamak istiyorsanız Steam ya da Epic Games Store üzerinden Ghostrunner 2'nin sayfasını görüntüleyebilir ve indirme işlemini başlatabilirsiniz. Konsol tarafında ise demoya PS Store veya Xbox Store üzerinden ulaşabilirsiniz.

Ghostrunner 2'nin Çıkış Tarihi Ne Zaman?

Yayıncılığını 505 Games'İn üstlendiği Ghostrunner 2 isimli oyun, 26 Ekim 2023 tarihinde PC, Xbox Series X / S ve PlayStation 5 platformlarına çıkacak.

Ghostrunner 2 Ön Sipariş Fiyatları

Ghostrunner 2 PC fiyatı : 679,99 TL

: 679,99 TL Ghostrunner 2 Xbox fiyatı : 719 TL

: 719 TL Ghostrunner 2 PlayStation fiyatı: 749 TL

Merak içerisinde beklenen oyunun PC sürümü 679,99 TL, PlayStation 5 versiyonu 749 TL, Xbox Series X / S sürümü ise 749 TL fiyat etiketiyle ön siparişe sunuldu. Fiyatlar zaman içerisinde değişebilir.

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