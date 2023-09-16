Lies of P İnceleme Puanları Paylaşıldı: Beklentileri Karşıladı mı?
Satışa sunulmaya hazırlanan Lies of P'nin inceleme puanları yayımlandı. Peki, kaliteli grafikleriyle dikkat çeken oyunun Metascore puanı ne durumda?
Duyurulduğu günden itibaren çok sayıda oyuncu tarafından merak içerisinde beklenmeye başlanan Lies of P, inceleme puanları ile gündeme geldi. Peki, NEOWIZ tarafından geliştirilen soulslike türündeki oyun beklentileri karşıladı mı?
Lies of P İnceleme Puanları Listesi
- Metascore: 81 puan
- IGN: 80 puan
- Windows Central: 100 puan
- XboxEra: 95 puan
- Game Informer: 95 puan
- Eurogamer: 60 puan
- Gamespot: 80 puan
- GamesRadar+: 80 puan
- VideoGamer: 80 puan
- PC Gamer: 74 puan
- PCGamesN: 70 puan
- PC Games: 70 puan
- GamingTrend: 95 puan
- GameSkinny: 90 puan
- WellPlayed: 90 puan
- CGMagazine: 90 puan
- Push Square: 80 puan
- ComicBook.com: 90 puan
- Screen Rant: 90 puan
- IGN Brasil: 85 puan
- IGN Italia: 84 puan
- IGN Spain: 80 puan
- Wccftech: 80 puan
- VG247: 40 puan
En iyi soulslike oyunlar arasında yerini almaya hazırlanan Lies of P için ilk inceleme puanları paylaşıldı. Oyunun Metascore puanı 81 olarak açıklandı. Oyunun genel puanları platformlara göre PlayStation 55 için 81 puan, PC için 82 puan, Xbox Series X için 84 puan oldu.
Lies of P Çıkış Tarihi Ne Zaman?
Kaliteli grafikleriyle dikkat çeken Lies of P 18 Eylül 2023 tarihinde PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One ve Xbox Series X / S platformlarına çıkacak.
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