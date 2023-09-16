Lies of P İnceleme Puanları Paylaşıldı: Beklentileri Karşıladı mı?

Duyurulduğu günden itibaren çok sayıda oyuncu tarafından merak içerisinde beklenmeye başlanan Lies of P, inceleme puanları ile gündeme geldi. Peki, NEOWIZ tarafından geliştirilen soulslike türündeki oyun beklentileri karşıladı mı?

Lies of P İnceleme Puanları Listesi

Metascore : 81 puan

: 81 puan IGN : 80 puan

: 80 puan Windows Central : 100 puan

: 100 puan XboxEra : 95 puan

: 95 puan Game Informer : 95 puan

: 95 puan Eurogamer : 60 puan

: 60 puan Gamespot : 80 puan

: 80 puan GamesRadar+ : 80 puan

: 80 puan VideoGamer : 80 puan

: 80 puan PC Gamer : 74 puan

: 74 puan PCGamesN : 70 puan

: 70 puan PC Games : 70 puan

: 70 puan GamingTrend : 95 puan

: 95 puan GameSkinny : 90 puan

: 90 puan WellPlayed : 90 puan

: 90 puan CGMagazine : 90 puan

: 90 puan Push Square : 80 puan

: 80 puan ComicBook.com : 90 puan

: 90 puan Screen Rant : 90 puan

: 90 puan IGN Brasil : 85 puan

: 85 puan IGN Italia : 84 puan

: 84 puan IGN Spain : 80 puan

: 80 puan Wccftech : 80 puan

: 80 puan VG247: 40 puan

En iyi soulslike oyunlar arasında yerini almaya hazırlanan Lies of P için ilk inceleme puanları paylaşıldı. Oyunun Metascore puanı 81 olarak açıklandı. Oyunun genel puanları platformlara göre PlayStation 55 için 81 puan, PC için 82 puan, Xbox Series X için 84 puan oldu.

Lies of P Çıkış Tarihi Ne Zaman?

Kaliteli grafikleriyle dikkat çeken Lies of P 18 Eylül 2023 tarihinde PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One ve Xbox Series X / S platformlarına çıkacak.

Çok yakında piyasaya sürülecek Lies of P hakkında ne düşünüyorsunuz? Söz konusu oyun ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.