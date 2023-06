One More Level

Ghostrunner kaldığı yerden devam ediyor. Aksiyon bitmiyor. Ghostrunner 2 ile birlikte artık her şey daha hızlı ve daha iyi.

Kemal Tavus - 2 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

One More Level’ın geliştirdiği ve 505 Games’in yayıncılık rolünü üstlendiği Ghostrunner 2, 2023 yılında bizlerle olacak. İlk oyun büyük övgüler toplamıştı ve bizlere oldukça eşsiz bir oynanış sunmuştu. Şimdi ise Ghostrunner 2 ile birlikte her şey daha hızlı ve daha zorlu.

Ghostrunner 2’nin dikkat çekici en önemli özelliği artık oyunda motosiklet bulunuyor olmasıdır. Zira anlıyoruz ki artık daha geniş alanlarda gezeceğiz. Bizleri heyecanlandıran bu motosiklet mevzusu oyuna tam olarak nasıl entegre edilecek bilmiyoruz ancak bizleri heyecanlandırmaya yetti diyebiliriz.

Ghostrunner 2, ilk oyundaki olaylardan bir yıl sonrasını konu alıyor. İnsanlığın son sığınağı Dharma Kulesi'ne hükmeden tiranın düşüşünden sonra insanlığın geleceğinin nasıl şekilldendiğine tanıklık edeceğiz. Destansı, unutulmaz bir deneyim yaşamak için Dharma Kulesinin dışındaki vahşi siber ninjalarla ve yapay zeka tarikatıyla dövüşeceğiz.

Ghostrunner 2’de artık doğrusal olmayan bölümler de bulunuyor. Yani bir bölümü geçmenin artık birden fazla yolu var. Tekrar oynanabilirliği yükselten bu sistem nasıl işleyecek hep beraber göreceğiz.

Ghostrunner 2 İndir

Henüz tam çıkış tarihi belli olmasa da Ghostrunner 2’nin 2023 yılı içerisinde yayınlanacağı kesin. Şimdiden istek listenize ekleyin ve çıkış günü geldiğinde Ghostrunner 2’yi indirin. Bu eşsiz oyunu deneyimlemeye erkenden başlayın.