En İyi Cyberpunk Temalı Oyunlar

Son dönemde oyunlarda daha sık gördüğümüz bir tema olan cyberpunk, bilim kurgu severler başta olmak üzere pek çok oyuncunun ilgisini çeken bir tür haline geldi. Biz de bu yazımızda en iyi cyberpunk oyunlarından oluşan bir liste hazırladık. Eğer cyberpunk temasına doyamadıysanız bu liste sizi oldukça tatmin edecektir.

En İyi Cyberpunk Oyunları

Cyberpunk 2077

Ghostrunner

System Shock

Stray

Cloudpunk

Turbo Overkill

Deus Ex serisi

Severed Steel

Cyberpunk 2077

Bu listede olmayı en çok hak eden oyun olan Cyberpunk 2077, çıktığı dönemde oyun dünyasına resmen bomba gibi düşmüştü. Eski nesil konsollarda neredeyse oynanamayacak kadar hatalı ve eksik olan Cyberpunk 2077, mevcut nesilde ve PC’de de oldukça kötü bir performans sergilemişti. Oyunun çıkışının üzerinden epey zaman geçti ve nispeten daha stabil bir hale geldi. Cyberpunk 2077’yi eğer çıkışında oynamadıysanız şimdi deneyimlemek için oldukça iyi bir zaman. Çıkışının ardından bir dizi yama alan Cyberpunk 2077 şu an çok daha iyi bir halde. Hayranlar tarafından yaratılan Cyberpunk 2077 modları ile çok daha iyi bir oyun deneyimi elde etmeniz mümkün.

Ghostrunner

Oldukça hızlı ve aksiyon dolu bir oyun olan Ghostrunner, cyberpunk bir evrende elinde katanasıyla uyanan bir cyborg-ninjanın hikayesine tanıklık ediyoruz. Oyunun bir hikayesi olsa da önemsenmeyecek kadar yüzeysel ve basit. Ghostrunner’ın esas olayı dövüş sistemi ve bitmek bilmeyen aksiyonu. Platform öğeleri de bulunan bu oyunda tek bir darbe ile hem ölebiliyor hem de öldürebiliyorsunuz. Bir hayli zor olan bu oyunda ölüp ölüp tekrar denemek oldukça zevkli. Temaya uygun müzikler sizi sürekli oyunda tutuyor ve sizi hiç sıkmıyor. Hızlı oynanışa sahip oyunlardan hoşlananlar Ghostrunner’ı mutlaka deneyimlemeli.

System Shock

Oldukça eski bir seri olan System Shock FPS ve cyberpunk birleşiminin en iyi örneklerinden biridir. FPS oyunları içerisinde pek bilinmese de ilk oyunun remake’i dolayısıyla tekrardan popülarite kazandı. System Shock’un remake’ini bekleyebilir ya da serinin orijinal oyunlarını oynamaya başlayabilirsiniz.

Stray

Cyberpunk 2077’nin günümüzde cyberpunk temasını popüler hale getirdiği yadsınamaz bir gerçek. Cyberpunk rüzgarını arkasına aldığı için dikkat çeken oyunlardan birisi de Stray oldu. Cyberpunk bir evrende geçen Stray’i diğer cyberpunk temalı oyunlardan ayıran çok önemli bir özelliği bulunuyor. Stray’de bir kediyi kontrol ediyoruz. Bir kediyi cyberpunk bir dünyada oradan oraya koşturmak pek çok kişinin ilgisini çekmiş olacak ki oyun çok kısa bir süre içerisinde milyonlarca kişi tarafından oynandı ve oldukça iyi yorumlar aldı. Kedilerden hoşlanan kişiler bu oyunu muhakkak oynamalılar.

Cloudpunk

Cyberpunk atmosferini iliklerinize kadar hissedebileceğiniz bir oyun olan Cloudpunk sizi cyberpunk temasıyla oluşturulmuş bir şehirde uçarak teslimat yapan bir kişiyi canlandırıyoruz. Şehir ışıklarıyla bezeli bu şehirde uçarak verilen teslimatları başarıyla doğru adrese ulaştırmanız gerekiyor. İlgi çekici bir oynanışı olan Cloudpunk özellikle cyberpunk temasını görsel olarak seven kişiler için ideal bir oyun.

Turbo Overkill

Oldschool FPS severleri oldukça heyecanlandıracak olan bu oyun ilerlemek ve karşınıza çıkan tüm düşmanları öldürmek üzere tasarlanmış bir oyun. Düşmanlarınızı oldukça estetik bir şekilde öldürebilmeniz için pek çok mekanik ve farklı tarzda silah oyunda yerini almış durumda. Hız ve aksiyon dolu bir oyun arayan cyberpunk sevdalıları bu oyuna göz atabilirler.

Deus Ex Serisi

Deus Ex hem hikayesi hem de görselliğiyle tam anlamıyla bir cyberpunk oyunu. Ne yazık ki ülkemizde pek değeri bilinmeyen bir oyun serisi olsa da cyberpunk temasını sevenlerin favori oyun serisi olabilecek kadar iyi bir seridir. Özellikle ilk oyunu ve Human Revolution hayranların en sevdiği Deus Ex oyunlarıdır.

Severed Steel

Max Payne oyunları ile oyun tarihinde yer etmiş Bullet Time mekaniğini çok iyi kullanan Severed Steel, cyberpunk evreninde geçen hızlı oynanışa sahip bir FPS oyunudur. Parçalanabilir çevre ve parkur mekanikleri ile eşi benzeri nadir olan bu oyunu mutlaka denemelisiniz.

Cyberpunk oyunları ile donattığımız listemiz bu kadardı. Umuyoruz ki listemizden oynayacak iyi bir oyun bulabilmişsinizdir. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında erişebilmek için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.