Yeni God of War Oyuncusundan Dikkat Çeken Açıklama! Her Şey Yeni Mi Başlıyor?

God of War Laufey, 2022 yılında çıkan God of War Ragnarök sonrasında serinin yeni oyunu olacak. Önümüzdeki yıl içerisinde çıkması beklenir iken, Faye karakterini canlandıran oyuncudan ilginç sayılabilecek açıklamalar geldi.

God of War Laufey Nasıl Bir Oyun Olacak?

Hikaye olarak, Faye karakterinin 2018 yılında çıkan God of War öncesindeki ölümünün ardından gittiği tuhaf bir yeni dünyadaki macerası anlatılacak. Oynanış olarak ise orijinal üçlemeye yakın bir deneyim sunulacak iken, hikaye anlatımında da İskandinav mitolojisindeki tonun korunacağı söyleniyor.

Yeni God of War Oyunu Yıllardır Geliştirilme Aşamasındaymış

Son State of Play yayınının kapanışında uzunca bir oynanış videosu karşımıza çıkan oyun, meğerse on yıldır geliştiriliyormuş. Diğer bir deyişle, çalışmaların 2018 yılında çıkan God of War oyununun duyurulduğu yıl başladığı sonucuna ulaşıyoruz. Resmi duyuru ise, Deborah Ann Woll için büyük bir rahatlama olmuş. Çünkü, bunca zamandır oyunu gizli tutmak kendisi için epey zor olmuş.

Woll, Yaratıcı Yönetmen Cory Barlog ile görüştüğü zamanlarda ofiste oyuna ait posterlerin olduğundan bahsetti. İşin ilginç yanı şu ki, aynı posterde yol arkadaşımız Phranque de bulunuyormuş. Söz konusu karakter, oyuncular arasında uzun zamandır tartışma konusu olmayı sürdürüyor. Ne var ki espri unsurundan ötede bir figür olduğu ve oyunun mitolojisi ile derinden bağlantılı olduğu söyleniyor. Görünüşe göre geliştirici ekip, hem fon bilgisi açısından önemli ve hem de şaşırtıcı fikirler deneyecek.

God of War Laufey, Yeni Dönemin Başlangıcı Olacak

Yeni God of War ile ilgili tartışılan bir diğer konu ise Faye karakterinin ta kendisi oluyor. Serinin başrol karakteri ilk oyunundan beri Kratos olmuştu. Bu defa başrolde farklı birisini görmek, oyuncular tarafından bütünüyle kabul görülmüş bir durum değil. Ancak görünüşe göre Faye, yeni bir dönemin kapısının aralanmasına vesile olacak. Deborah Ann Woll da bunun kendisi için büyük bir sorumluluk olduğunu söylüyor. Woll, SIE Santa Monica Studio geliştiricilerinin serinin evrenini Kratos ile sınırlamak istemediklerini de sözlerine ekliyor.

Elbette bu, Kratos ile bütünüyle vedalaştığımız anlamına gelmiyor. Çünkü, yakın bir zaman önce bu karakterin başrolde olduğu oyunlar görmeye devam edeceğimiz söylenmişti. Diğer bir deyişle, farklı karakterler ile farklı bölgelerde ve bununla bağlantılı olarak farklı mitolojilerde geçen hikayeler dinleyeceğiz. Woll tarafından işaret edilen 'yeni dönem' ise tam olarak bu anlama geliyor.

God of War (2018) ile paralel bir çizgide ilerleyecek olan God of War Laufey, bizi Everywhen adı verilen yaşam sonrası dünyaya götürecek. İlerleyişimiz boyunca, Kratos ile tanık olduğumuz olaylara Faye karakterinin de gözünden bakabileceğiz. Bu farklı açısı, söz konusu olaylara farklı bir açıdan bakmamızı ve haliyle de hikayenin yeni anlamlar kazanması olası gibi görünüyor.

Editörün Yorumu

Bir oyuncu olarak, herhangi bir oyundaki hikayeye ve o hikayede yaşanan olaylara farklı açılardan bakabilme olanağını her daim sevmişimdir. Mesela Quantic Dream oyunları ve sarmal senaryo yapısı ile Resident Evil 6, bu konuda eşsiz bir deneyim sunmuştu. Faye ile God of War serisinde yeni bir kapının açılması ve daha önceden tanık olduğumuz olayları farklı bir perspektiften değerlendirebilmenin epey ilgimi çektiğini söyleyebilirim.