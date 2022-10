Eskiden Yeniye God of War Serisi

Hack and Slash oyunları denildiği zaman akıllara gelen ilk yapımlardan biri olan God of War, 2005 yılında ilk kez hayatımıza girdi. 2005’den günümüze kadar God of War, Playstation’ın en kıymetli markalarından biri haline geldi. Öyle ki, ana üçleme bitmesine rağmen seriye yan oyunlar geldi hatta 2018 yılında oyun reboot edilerek seri adeta tekrar doğdu ve eskisinden bile popüler hale geldi.

Biz de bu yazımızda sizler için geçmişten günümüze kadar yapılan tüm God of War oyunlarını listeledik. God of War serisine yakından baktığımız bu yazımız seriye yeniden başlamak isteyenler ya da ilk kez başlayacaklar için de rehber niteliğinde.

Çıkış Sırasıyla Tüm God of War Oyunları

God of War (2005)

God of War 2 (2007)

God of War Betrayal (2007)

God of War Chains of Olympus (2008)

God of War 3 (2010)

God of War Ghost of Sparta (2010)

God of War Ascension (2013)

God of War (2018)

God of War Ragnarok (2022)

God of War oyunlarının her biri eşsiz ve muhteşem oyunlar. Serinin bazı oyunları diğerlerinden sıyrılıp milyonlara ulaşsa da her oyunu oldukça kıymetli ve oyun dünyası için değerlidir. Aşağıda tüm God of War oyunlarını başlıklar halinde sizler için kategorize edelim.

Ana Üçleme God of War 1 & 2 & 3

Sırasıyla 2005, 2007 ve 2010 yıllarında çıkan God of War oyunları, God of War serisinin omurgasını oluşturuyor. God of War külliyatındaki en önemli olaylar, en etkileyici karakterler ve hiç şüphesiz en yenilikçi özellikler bu oyunlar ile geldi.

İlk oyunda gördüğümüz -sonraki oyunlarda da bolca göreceğimiz- quick time event God of War için eşsiz bir mekanikti. Ara sahnelerde devreye giren bu mekanik sırasıyla belirli tuşlara basarak bir düşmanla savaşmaya ya da oyunda bir şeyler yapmaya yarıyordu.

İkinci oyun ile birlikte God of War evreni genişlemişti ve ilk oyunda yapılan her şey daha da iyi hale getirilmişti. Hikaye dallanıp budaklanmıştı ve pek çok oyuncu daha fazlası için bu serinin devamını görmek istiyordu. Silah çeşitliliğinin artması ve epik boss savaşlarının daha görkemli hale gelmesi o dönem için büyüleyiciydi.

Üçüncü oyun ile birlikte artık seri zirve noktasına ulaşmıştı. Playstation 3’ün grafiksel anlamdaki en iyi oyunlarından biri olan God of War 3, o dönem için adeta gerçek gibi gözüküyordu. Muhteşem bir hikayeye sahip olan God of War 3, oynanış olarak neredeyse kusursuzdu. Olimpos’taki tüm tanrıları öldürdüğümüz ve hafızalardan silinmeyen ara sahneleri ile benzersiz bir final yapan God of War 3 oyun tarihinin en iyi yapımlarından biri.

3 oyunluk bir seri ile oyun dünyasına adını altın harflerle yazdıran God of War serisi ara oyunlarla da genişletildi. Dönemin en meşhur el konsolu olan PSP’nin satışlarını artırmak amacıyla geliştirilen pek çok PSP oyunu daha sonradan koleksiyon sürümü olarak Playstation 3’e de geldi.

Ara God of War Oyunları

God of War Chains of Olympus ve God of War Ghost of Sparta PSP için özel olarak geliştirilen God of War oyunlarıdır. Bu iki oyun, Kratos’un bilinmeyen bazı özelliklerine ışık tutan, hikayedeki eksik kalan yerleri aydınlatan oyunlardır. Dövüş mekanikleri olarak ana God of War oyunlarının aşağısında kalmayan yapımlardı ve hem PSP’de hem de PS3’de oynaması oldukça keyifliydi.

Chains of Olympus ilk oyundan öncesini, Ghost of Sparta ise ilk oyun ile ikinci oyun arasındaki dönemi anlatıyordu. Hikaye olarak tamamlayıcı görevi gören bu oyunlar God of War evrenini anlamak için oldukça önemli yapımlar.

God of War’un Betrayal isminde bir mobil oyunu da mevcut. 2007 yılında çıkan bu mobil oyun pek sükse yapamadı ve kısa bir süre sonra unutuldu.

God of War 3’ten sonra çıkan God of War Ascension ise ilk oyundan öncesini hatta Chains of Olympus’un bile öncesini anlatan, Kratos’un nasıl bu hale geldiğini anlatan bir yapımdı. Kratos’un yarı tanrı olmadan önceki dönemini, insan halini bizlere gösteren bir yapım olan Ascension, genel olarak beğenilse de diğer God of War oyunlarının gölgesinde kaldı. Online bir modu da olan Ascension, dönemin “her oyunu online yapma” furyasına kapıldı ve pek başarılı olamadı.

God of War (2018)

2010 yılında God of War 3 ile sonlanan seri, 2013 yılında God of War Ascension ile en başa dönmüştü. 5 yıllık bir aranın ardından seri reboot’landı ve bambaşka bir hale büründü. God of War serisi Yunan mitolojisini konu alan bir oyundu ve tüm seri buna göre şekilleniyordu. Kratos’un Yunan mitolojisindeki işi bitmişti ve yeni bir başlangıç yapması gerekiyordu. Yapımcılar da oyunu İskandinav mitolojisine taşıdılar ve yepyeni bir hikaye ile God of War’u 2018’de piyasaya sürdüler.

Hem hikayesel anlamda hem de oynanış ve tarz anlamında bambaşka bir oyuna dönüşen God of War, artık eskisinden bile büyük bir marka. Önceki oyunlar Hack and Slash türünün en iyi temsilcileriydi. Buna rağmen God of War markası eski tarzı benimsemeyip modern tarzdaki bir aksiyon/macera oyununa dönüştürüldü. Günümüz oyunları içerisinde en iyi dövüş mekaniklerine sahip yapımlardan biri olan God of War bizlere benzersiz bir tecrübe sundu. Pek çok otorite tarafından gelmiş geçmiş en iyi oyunlardan biri olarak gösterildi.

2022 yılında PC’ye gelmesiyle bizleri şok eden God of War, artık sadece Playstation oyuncularını değil, PC oyuncularını da büyülüyor.

God of War: Ragnarök

Reboot’lanan God of War’ın bir devam oyununun gelememesi düşünülemezdi. Playstation’un en kıymetli markası olan God of War mutlaka devam etmeliydi. İlk oyunu bitiren oyuncular ikinci oyunda bizleri bekleyen tehlikenin ne olduğunu çok iyi biliyordu. 9 Kasım 2022’de çıkan God of War: Ragnarök, serinin hak ettiği devam oyunu olarak hafızalarda yer etti bile.

God of War Serisi Hangi Sırayla Oynanır?

Yukarıda verdiğimiz listedeki gibi oyunları çıkış sırasına göre oynamak isteyen kişiler pekala bu şekilde oyunları oynayabilir. Fark edeceğiniz üzere bu oyunların hikaye sırası lineer bir şekilde ilerlemiyor. God of War serisinin hikaye baz alınarak oluşturulmuş kronolojik sırası ise şu şekilde:

God of War: Ascension.

God of War: Chains of Olympus.

God of War

God of War: Ghost of Sparta.

God of War: Betrayal.

God of War 2

God of War 3

God of War (2018)

God of War: Ragnarök

2018 yılında çıkan God of War ve 2022 yılında çıkan God of War: Ragnarök önceki oyunlardan bağımsız bir hikayeye sahip olduğu için onları ayrıca dilediğiniz gibi oynayabilirsiniz ancak bu rebootlanan oyunlardaki hikayeyi en iyi şekilde anlamak ve bazı göndermeleri anlayabilmek için önceki oyunları oynamanızı tavsiye ederiz.

God of War oyunlarına değindiğimiz yazımızın sonuna geldik. Sizin favori God of War oyununuz hangisi? Sizce God of War serisinin geleceği nasıl olacak? Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.