Yeni God of War Oyununda Türkçe Dil Desteği Olacak mı? Açıklama Geldi

Sony, God of War serisinin bazı oyunlarında Türkçe dil desteği eklerken bazılarında ise Türkçe altyazı desteğine yer vermedi. Son birkaç oyunda Türkçe dili de bulunsa da oyuncular geçmişteki bazı örneklerden dolayı serinin bir sonraki oyunu olan God of War Laufey'de Türkçe desteğin olup olmayacağı konusunda hâlâ şüpheler vardı. Şirketin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı son paylaşım ile önemli bir soru işareti daha ortadan kalktı.

God of War Laufey Türkçe Oynanabilecek mi?

PlayStation Türkiye'nin resmî X (eski adıyla Twitter) hesabı üzerinden yapılan son paylaşıma göre God of War Laufey, Türkçe altyazı desteği ile birlikte gelecek. Bilindiği üzere Türkçe dil desteği olan oyunlara normalde olduğundan daha fazla Türk oyuncu ilgi gösteriyor. Bu dil desteği sayesinde oyunu öğrenmek, hikâyeyi kavramak, görevleri anlamak bir hayli kolaylaşıyor.

İngilizce veya desteklenen dillerden başka bir tanesini bilen oyuncular için genellikle çok sorun oluşturmuyor ancak bazı oyuncular, dil bariyerinden ötürü oyundan uzak durmayı tercih edebiliyor. Desteklenen dillerden hiçbirini bilmeyen ama oyunu çok oynamak isteyenler ise bölümleri tamamlamak için YouTube ve benzeri platformlar üzerinden uzun uzun rehberler izlemek zorunda kalabiliyor. Bu da oyunda ilerlemenin epey zaman almasına sebep oluyor. Neyse ki God of War Laufey'de böyle sorunlar görülmeyecek.

God of War Laufey Nasıl Bir Oyun Olacak?

God of War Laufey'de Kratos'u değil, onun eşi ve aynı zamanda Atreus'un annesi olan Laufey'yi yöneteceğiz. Hikâye, Laufey'nin hayatını kaybetmesinden sonra bilinmeyen bir yerde yeniden uyanmasıyla başlayacak. Sadece hayatta kalmaya çalışmakla sınırlı kalmayacak, bununla beraber ölümünden önce ailesini korumak için yaptığı planların bozulması nedeniyle yaşananları düzeltmeye çalışacak.

Karakterimiz bu süre zarfında birçok engelle karşılaşacak. Kendimizi genel olarak yakın dövüşlerin içinde bulacağız, hikâye anlatımı bakımından oldukça zengin bir deneyim sunacak. Karakter oldukça güçlü bir savaşçı ve çevik olduğu için onunla hızlı hareket ederek düşmanları alt edebileceğiz. Elimizde epey etkili bir kılıç bulunacak. Bununla düşmanlara karşı mücadele verirken bir yandan da yeni yerler keşfedeceğiz.

God of War Laufey PC'ye Gelecek mi?

God of War Laufey'nin yakın zamanda PC'ye gelmesi pek olası görünmüyor. Sony, tek oyunculu hikâyeli oyunlarını PlayStation'a özel tuttuğu döneme geri dönme kararı aldı. Bu kapsamda God of War serisinin arasına katılması beklenen bu oyunu oynamak için PlayStation 5'e ihtiyaç duyulacak.

God of War Laufey Ne Zaman Çıkacak?

God of War Laufey'nin tam olarak ne zaman piyasaya sürüleceği açıklanmadı. Sadece yakında PlayStation 5'e geleceği belirtildi. Ancak güvenilir kaynaklara göre oyunun çıkışını çok uzun bir süre beklemek zorunda kalmayacağız. Bilindiği üzere 2026'nın ilerleyen aylarında GTA 6, Marvel's Wolverine, Control Resonant ve daha birçok yapım piyasaya sürülecek.

Her biri oldukça etkili yapımlar olduğu için God of War Laufey'nin bu dönemde piyasaya sürülmesi, satışlar açısından epey olumsuz bir tablonun ortaya çıkmasına neden olabilir. O yüzden yayıncının işleri aceleye getirmeyip 2027 yılını beklemesi muhtemel. Konuya dair resmî açıklama olmadığını, planların değişebileceğini de ayrıyeten not düşelim.

Editörün Yorumu

God of War Laufey'nin son birkaç yıl içinde piyasaya sürülen en iyi yapımlardan biri olacağını düşünüyorum. Bu seriyi çok yakından takip eden ve oynayan birisi olarak yeni oyundan yana beklentilerim de epey yüksek. Bu oyunda karakter olarak farklılığa gidilmesini de çoğunluğun aksine olumlu olarak görüyorum. Benim gibi yeniliklere açık olanlar da oyun piyasaya sürüldüğünde çok yoğun ilgi gösterecektir.