Playstation Plus'taki En İyi 10 Oyun

Playstation Plus ülkemizde ve pek çok yerde kullanıma açıldı. Xbox Game Pass benzeri bir hizmet olan bu sistem oyuncular tarafından genellikle hoş karşılandı. Tıpkı Netflix aboneliği gibi aylık bir ücret ödeyerek birçok oyunun içinde bulunduğu bir kütüphaneye erişim sağlıyorsunuz. Ülkemizdeki konsol oyunlarının fiyatını düşündüğümüzde oyuncular için oldukça avantajlı bir sistem olan Playstation Plus eminiz ki pek çok kullanıcının beğenisini kazanacaktır.

Biz de bu yazımızda sizlere Playstation Plus’daki en iyi 10 oyunu sıraladık. Eğer Playstation Plus almaya niyetiniz varsa ve oynamaya hangi oyundan başlayacağınıza karar vermekte güçlük çekiyorsanız aşağıdaki liste çok işinize yarayabilir.

Mutlaka Oynanması Gereken Playstation Plus Oyunları

Control: Ultimate Edition

Son yıllarda çıkmış en iyi oyunlardan biri olan Control, çıktığı günden bugüne kadar sıkça konuşuldu. Psişik güçlere sahip olan bir kadını yönlendirdiğimiz bu oyun oldukça zevkli ve farklı bir oynanışa sahip.

Ghostrunner

Hızlı bir oynanışa sahip olan, parkur elementleri ile zenginleştirilmiş oldukça heyecanlı bir oyun olan Ghostrunner son yıllarda gördüğümüz en iyi Cyberpunk temalı oyunlardan bir tanesi. Cyber ninja olarak tek vuruşta herkesi öldürdüğümüz ancak tek hasarda da öldüğümüz bu oyunda ölmeye doyamayacaksınız.

Doom

Oldukça eski ve köklü bir seri olan Doom, 2016 yılında reebotlandı ve eski tarzını koruyarak modern bir FPS oyunu ortaya koydu. Old School FPS severlerin kaçırmaması gereken bir oyun olan Doom oynaması en keyifli FPS oyunlarından bir tanesi.

Batman: Arkham Knight

En iyi hikayeye sahip oyun serilerinden biri olan Batman Arkham serisinin 4. oyunu olan Batman Arkham Knight hikayesiyle bizlere inanılmaz bir süper kahraman oyunu deneyimi yaşatmıştı. Sadece Batman severler değil, oyunlara ilgisi olan herkesin oynaması gereken bu oyun barındırdığı dövüş sistemi ile de sizleri uzun süre ekran başına kilitleyecek.

Ghost of Tsushima Director’s Cut

Playstation markası adı altında çıkan en kıymetli oyunlardan biri olan Ghost of Tsushima, geçtiğimiz yıllarda Director’s Cut versiyonuna da sahip oldu. Bir samurai hikayesinin anlatıldığı Ghost of Tsushima’da hem oynanış hem de hikaye bizleri oldukça etkiledi. Playstation Plus sahibi olmanın en avantajlı yönlerinden biri de Ghost of Tsushima gibi sadece Playstation’da olan bir oyunu oynamanın keyfidir. Playstation Plus sahipleri bu oyunu kaçırmasın.

Death Stranding

Metal Gear Solid serisiyle global bir fenomen haline gelen usta oyun yönetmeni Hideo Kojima’nın MGS’den sonra yaptığı ilk farklı IP olan Death Stranding oyuncuları ikiye bölmüş durumda. Kimileri çok beğendi kimileri yerden yere vurdu. Death Stranding’in bu listede olmasının asıl sebebi ise her oyuncunun muhakkak bu oyunu deneyimlemesi gerektiğini düşünüyoruz. Büyük bir markadan çıkan en deneysel işlerden biri olan Death Stranding daha önce oynadığınız hiçbir oyuna benzemiyor. Oldukça ilginç ve kafa açan bir hikayesinin olması, oynanışının enteresan olması, muhteşem müzikleri ve grafikleri Death Stranding’i bu listeye almak için yeterli.

Assassin's Creed Valhalla

İskandinav mitolojisine sahip en iyi oyunlardan biri olan Assassin's Creed Valhalla, Assassin's Creed seven herkesin muhakkak oynaması gereken bir oyun. Devasa açık dünyası, oldukça iyi grafikleri ve uzun soluklu hikayesiyle Assassin's Creed Valhalla kesinlikle oynanmaya değer bir oyun. Vikingleri daha yakından görebileceğiniz bu oyunda ister gizlilikle ilerleyin isterseniz oyunun dövüş sisteminin tadını çıkarın.

Marvel's Spider-Man

En iyi süper kahraman oyunlarından biri olan Marvel's Spider-Man ilk olarak 2018 yılında Playstation’a özel olarak çıkış yapmıştı. 2022 yılında ise remastered versiyonu PC’de yerini aldı. Örümcek adam seviyor ya da sevmiyor olun ama bu oyunu kesinlikle oynayın. Daha önce Batman Arkham serisinde gördüğümüz dövüş sisteminin çok daha akıcı ve Spider-Man’e uyarlanmış versiyonunu gördüğümüz bu oyunda New York sokaklarında ağ atarak dolanmak bile oldukça keyifli. Fast travel mekaniğini neredeyse hiç kullanmak istemeyeceğiniz bu oyunda Spider-Man’i kontrol etmek çok iyi hissettiriyor.

Bloodborne

Playstation Plus sahiplerinin belki de oynaması gereken ilk oyunlardan biri olan Bloodborne Playstation markasının en kıymetli oyunlarından bir tanesi. Hala Bloodborne’un PC’ye çıkmaması ve resmiyete dökülmüş bir haberin olmaması Bloodborne’u daha da cazip kılıyor. En iyi Souls oyunlarından biri olan Bloodborne zor oyun seven ve Soulslike oyunları ile vakit geçirmiş kişiler için enfes bir oyun.

Demon’s Souls

Geldik herkesin Playstation Plus alma sebebi olacak oyuna. Playstation 5 için Remake edilen ve yeni nesil oyun konseptini en iyi yansıtan oyunlardan biri olan Demon’s Souls listemizdeki en çok arzulanan oyunların başında geliyor. İlk olarak 2009 yılında piyasaya sürülen ve günümüzde Souls-Like oyunların ilki olan Demon’s Souls 2020 yılında PS5 için özel olarak tekrar tasarlandı. Benzersiz grafikleri ve güncelleştirilen oynanışıyla Playstation sahiplerinin kesinlikle oynaması gereken bu oyun zorluğuyla ve ihtişamıyla sizi uzun saatler boyunca ekran başında tutacak.

Playstation Plus'daki en iyi 10 oyunu sıraladığımız listemiz bu kadardı. Umuyoruz ki Playstation Plus satın alacak olan veya hali hazırda satın almış olan kullanıcılar için faydalı bir içerik olmuştur. Sizin Playstation’ununz var mı? Playstation Plus üyesi misiniz? Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.