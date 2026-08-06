Google DeepMind'ın Başına Bir Türk Geçiyor

Google DeepMind'ın yönetiminde önemli bir değişiklik yapılıyor. Teknoloji devinin yapay zeka bölümünden uzun bir süredir sorumlu olan üst düzey yönetici Demis Hassabis, farklı bir görevine geçerek yeni sorumluluk üstlenecek. Sundar Pichai tarafından yapılan son açıklamaya göre onun yerine de Koray Kavukçuoğlu gelecek.

Demis Hassabis Neden Görevi Bırakıyor?

Demis Hassabis, daha önce Google DeepMind'ın yönetiminden sorumlu üst düzey yönetici olarak görev yapıyordu. Şirketten tamamen ayrılmadı, tam aksine sorumlulukları arttı. Kendisi artık Google DeepMind'ın başkanı ve Alphabet'in baş bilim insanı olarak görevini sürdürecek.

Yeni görevlerinin başında daha uzun vadeli stratejiler geliştirmek var. Öte yandan teknoloji devinin AGI olarak da nitelendirilen "Yapay Genel Zeka" hedefine ulaşmasına yardımcı olacak. Google CEO'su Sundar Pichai, Demis'e hayatının işi olan yapay genel zekaya daha fazla zaman ayırması için bu rolün verildiğini belirtti.

Yapay genel zeka, Google için de çok büyük önem taşıyor. Bu, sadece size daha iyi cevaplar veren akıllı bir sohbet botunun olmasının önüne geçecek. Bilim, arama ve yazılım konularında çok köklü bir değişiklik yaşanmasını sağlayacak. Tabii, bir diğer yandan rekabet de önemli faktör. Şu an bu teknolojinin peşinde sadece Google yok. Bunun yanı sıra OpenAI, Microsoft ve Anthropic gibi şirketler de yapay genel zeka üzerinde çalışıyor.

Google'ın elbette diğer şirketlere göre çok daha büyük avantajları var. Bunların başındaysa büyük veri, TPU, Cloud altyapısı ve dahası geliyor. Şirket, sahip olduğu bu avantajları en doğru şekilde kullanmanın yolunu bulursa diğer şirketlerden önce hedeflediği teknolojinin geliştiricisi konumuna gelebilir.

Google DeepMind'ın Yeni Lideri Kim Olacak?

Google DeepMind'ı yönetmekten sorumlu üst düzey yönetici artık Ddemis Hassabis değil. Onun yerine Koray Kavukçuoğlu geliyor. Gemini modellerinin geliştirilmesi ve yapay zeka araştırmaları başta olmak üzere birçok görevden kendisi sorumlu olacak. Zaten Kavukçuoğlu ilk kez Google bünyesinde çalışmıyor.

13 yıldır DeepMind ve dolayısıyla Google'ın çatısı altındaydı. Şimdiye kadar pek çok önemli projede liderlik yaptı. Buna yapay zekanın oyun öğrenmesinde önemli bir çalışma olan DQN de dahil. Tabii, bundan sonraki süreçte çok daha büyük bir projeden sorumlu olacak. Google'ın yapay zeka alanındaki ilerlemesine ne tür katkılar sağlayacağı şimdiden merak edilmeye başlandı.

Gemini 4 Ne Durumda?

Demis, görevinden ayrılmadan önce yaptığı son açıklamada Gemini modellerinin emin ellerde olduğunu belirtti. Bununla birlikte yeni modeller için de büyük ilerleme kaydedildiğini ifade etti. Şu an beklediğimiz bir model var: Gemini 3.5 Pro. Google'ın bunu çok daha önceden duyurması ve kullanıma sunmaya başlaması bekleniyordu ama beklenen tarihte piyasaya sürmedi.

DeepMind'ın eski liderinin açıklamasına göre teknoloji devi sadece bu model için değil, Gemini 4 de dahil olmak üzere birçok yeni model için önemli ilerleme kaydetmiş durumda. Büyük bir olasılıkla ilerleyen aylarda Gemini 4 de kullanıcıların karşısına çıkacak.

Editörün Yorumu

Koray Kavukçuoğlu'nun Google DeepMind'ın başına geçmesi, bana göre epey mantıklı bir karar. Sadece teknik bilgi bakımından değil, DeepMind'ın geldiği noktada ihtiyaç duyduğu liderlik tarzına da doğrudan uyan bir isim. Demis, daha çok AGI odaklı ilerleyen bir liderdi. Kavukçuoğlu'nun odak noktası çok daha fazlasını içeriyor. Zaten daha önceki projelerde de bunu gösterdi. Bundan sonraki görevinde de önemli başarıların altına imza atacağını düşünüyorum.