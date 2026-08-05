15 Bin 660 TL’lik Google AI Pro Aboneliği 372 TL’ye Nasıl Alınır?

Google AI Pro aboneliğinin aylık fiyatı 719.99 TL'den 869,99 TL’ye çıktı. Bu da Gemini'ın gelişmiş yapay zeka özelliklerinden faydalanmak isteyen kullanıcıların işini zorlaşıtırıyor. Yine de 18 aylık Google AI Pro aboneliğini 15 bin 660 TL yerine yaklaşık 372 TL ödeyerek almak mümkün.

Üstelik bunun için başka birinin Google hesabını kullanmanıza veya şifrenizi satıcıyla paylaşmanıza gerek yok. Aşağıdaki adımları uygulayarak etkinleştirme bağlantısını satın alabilir ve Google AI Pro’nun sunduğu imkanlardan kendi hesabınızda yararlanmaya başlayabilirsiniz.

Google AI Pro Aboneliği Nasıl Ucuza Alınır?

İlk olarak Tamindir Fırsatlar sayfasına girmeniz gerekiyor. Burada oyun, yazılım, uygulama ve dijital abonelikler için yakaladığımız güncel kampanyaları bir arada görebilirsiniz. Google AI Pro fırsatına doğrudan ulaşmak için aşağıdaki bağlantıyı da kullanabilirsiniz.

FIRSAT Google AI Gemini Pro %98 İNDİRİM ₺372,10 ₺15.660,00 0 gün : 0 saat Kampanyaya Git →

Tamindir Fırsatlar üzerinden herhangi bir satış gerçekleştirmiyoruz. İndirimli ürüne tıkladığınızda alışverişi tamamlayabileceğiniz üçüncü taraf mağazaya yönlendiriliyorsunuz. Satın alma sayfası açıldığında hemen ödeme aşamasına geçmeyin. Önce bölge bilgisini ve teslimat yöntemini inceleyin. Ürünün Türkiye’de kullanılabilmesi ve bir etkinleştirme bağlantısı ya da dijital kod olarak teslim edilmesi gerekiyor.

Biz içeriği güncellerken ilandaki bilgiler bu koşullarla uyumluydu. Yine de satıcı ürün adını, bölge bilgisini veya abonelik süresini sonradan değiştirebilir. Bu nedenle ekranda gördüğünüz bilgiler bizim görsellerimizden farklıysa güncel ilanı esas alın. Gerekli kontrolleri yaptıktan sonra “Add to cart” butonuyla ürünü sepetinize ekleyin. Açılan küçük penceredeki “Go to cart” seçeneği sizi doğrudan sepet sayfasına götürecek.

İçeriğin güncellendiği tarihte etkinleştirme bağlantısı yaklaşık 372 TL’ye satılıyordu. Fiyat dolar üzerinden hesaplandığı için kur değiştikçe TL karşılığı da değişiyor. Satıcının üründe indirim yapması veya fiyatı yükseltmesi de mümkün. Bu yüzden siz alışveriş yaparken ekranda tam olarak 372 TL görmeyebilirsiniz. Birkaç on liralık farkla karşılaşsanız bile aboneliğin Google’daki 18 aylık toplam maliyetiyle arasında hala çok büyük bir fark bulunuyor.

Sepet sayfasında teslimat için kullanacağınız e-posta adresini yazın. Buraya aktif olarak kullandığınız bir adres girmeniz önemli çünkü sipariş bağlantısı ve ürün bilgileri e-posta yoluyla da gönderilebiliyor. Alt taraftaki seçeneği işaretlerseniz girdiğiniz adresle bir G2A hesabı oluşturabilirsiniz. Alışverişi misafir olarak sürdürmek istiyorsanız bunu yapmak zorunda değilsiniz. İşleme devam etmek için “Continue to payment” butonuna basın.

Sonraki ekranda ödeme yöntemleri gösterilecek. Kredi veya banka kartı kullanacaksanız “Credit or debit card” seçeneğini seçin. Bu tür üçüncü taraf platformlarda ana kartınız yerine yalnızca alışveriş tutarı kadar limit tanımladığınız bir sanal kart kullanmanızı öneriyoruz. Ödeme yöntemini belirledikten sonra ilgili ödeme butonuna basarak kart bilgileri sayfasına geçebilirsiniz.

İpucu Kutusu: Sepette gördüğünüz fiyat ile kartınızdan çekilecek tutar birebir aynı olmayabilir. G2A, ödeme aşamasında işlem veya hizmet bedeli ekleyebiliyor. Ayrıca bankanız döviz işlemi için farklı bir kur uygulayabilir. Son onayı vermeden önce toplam tutarı kontrol edin.

Kart numarası, son kullanma tarihi, güvenlik kodu ve kart sahibinin adı gibi bilgileri eksiksiz şekilde doldurun. Ardından “Confirm” butonuna basın. Bankanıza bağlı olarak işlemi SMS kodu, mobil bildirim veya 3D Secure ekranı üzerinden onaylamanız gerekebilir.

Ödeme tamamlandığında sipariş detaylarının bulunduğu sayfa açılacak. Ürüne ulaşmak için siparişin yanındaki “Get item” seçeneğine, ardından “Display item” butonuna basın. Böylece satın aldığınız özel etkinleştirme bağlantısı görüntülenecek. Üye olmadan alışveriş yaptıysanız aynı bilgilere e-posta adresinize gönderilen sipariş mesajından da ulaşabilirsiniz.

Etkinleştirme bağlantılarının kullanım süresi sınırlı olabiliyor. Bize gönderilen bağlantının iki gün içinde açılması gerekiyordu. Ürünü aldıktan sonra bağlantıyı uzun süre bekletmek yerine mümkün olan en kısa sürede kullanmak daha mantıklı. Bağlantıyı açmadan önce hangi Google hesabının aktif olduğunu mutlaka kontrol edin.

Abonelik, o sırada tarayıcıda açık olan hesaba tanımlanacağı için yanlış hesabı seçmeniz durumunda sonradan taşıma şansınız olmayabilir. “Open Activation Link” butonuna bastığınızda Google’a ait abonelik sayfasına yönlendirileceksiniz. Buradaki ekran, hesabınızda halihazırda bir Google One planı bulunup bulunmamasına göre değişiklik gösterebilir.

Bizim işlemimizde Google tarafında tahsil edilecek tutar 0 olarak görünüyordu. Ben aslında bu yöntemi ilk gördüğümde denemek için farklı bir satıcıdan 12 aylık hesap almıştım. Şansıma gönderilen bağlantı 12 değil 18 aylıktı. Ancak sizin bu riski almanızı önermem. Bu ve içeriği güncel tutmak için değişen fiyatlara ayak uydurduğum için ekran görüntülerinde bazı farklar olabilir buna takılmayın.

Aktivasyon sonrası aboneliğin Jio tarafından sağlandığını göreceksiniz. Jio, Hindistan’da faaliyet gösteren büyük bir telekomünikasyon ve teknoloji şirketi. Satıcı da bu şirketin Google AI Pro için sunduğu kampanyaya ait bağlantıyı dijital ürün olarak satışa çıkarıyor. Aktivasyonu tamamladığımızda Google AI Pro üyeliği doğrudan kendi hesabımıza tanımlandı. Satıcının Google şifremize erişmesi veya hesabımızda herhangi bir işlem yapması gerekmedi.

Satın Alınan Ürün Neden Jio Kampanyası Olarak Görünüyor?

Jio’nun kampanya şartları incelendiğinde teklifin normalde uygun bir mobil tarifeyi aktif tutan ve 18 yaşını doldurmuş Jio kullanıcıları için hazırlandığı görülüyor. G2A’daki satıcı ise bu kampanyadan gelen bağlantıyı farklı ülkelerde kullanılabilen bir dijital ürün şeklinde sunuyor. Bizim bağlantımız Türkiye’deki Google hesabında sorunsuz çalıştı. Ancak bu, aynı ilandan alınacak her bağlantının kesinlikle çalışacağı anlamına gelmiyor.

Google veya Jio ilerleyen dönemde kampanya uygunluğunu tekrar denetlerse aboneliği sonlandırabilir. İlanda 12 aylık kullanım taahhüt edildiğini de unutmamak gerekiyor. Etkinleştirme ekranında 18 ay görsek bile fazladan gelen altı ayı garanti edilmiş bir hak olarak değerlendirmiyoruz. Satın alma kararını ilanda açıkça belirtilen süreye göre vermek daha sağlıklı olacaktır.

Google AI Pro Neler Sunuyor?

Gemini’ın gelişmiş modellerine daha yüksek kullanım sınırlarıyla erişim

Gemini üzerinden görsel ve video oluşturma araçları

Google Flow’da kullanılabilen aylık yapay zekâ kredileri

NotebookLM için daha yüksek kullanım sınırları

Gmail, Dokümanlar ve diğer Google uygulamalarında Gemini

Google Fotoğraflar, Gmail ve Drive arasında paylaşılan 5 TB depolama alanı

Gemini CLI ve Gemini Code Assist için daha yüksek kullanım hakları

Google’ın yeni yapay zekâ özelliklerine daha kapsamlı erişim

G2A'den Google AI Pro Almak Güvenli mi?

Bizim satın alma deneyimimizde bağlantı kısa süre içinde teslim edildi ve abonelik doğrudan kendi Google hesabımıza eklendi. Satıcıyla herhangi bir şifre, doğrulama kodu veya hesap bilgisi paylaşmadık. Yine de alışverişin Google’dan değil, bağımsız satıcıların bulunduğu üçüncü taraf bir pazar yerinden yapıldığını unutmamak gerekiyor. Satın almadan önce aşağıdaki kontrolleri yapmanızı öneriyoruz:

Satıcının güncel puanını ve kullanıcı yorumlarını kontrol edin.

Ürünün bölgesinin “Global” olarak belirtildiğinden emin olun.

Etkinleştirme bağlantısının kullanım süresini kontrol edin.

Yalnızca one.google.com adresinde Google hesabınıza giriş yapın.

adresinde Google hesabınıza giriş yapın. Google şifrenizi hiçbir satıcıyla paylaşmayın.

Ödeme için mümkünse düşük limitli bir sanal kart kullanın.

Etkinleştirme sonrasında üyeliğin süresini ve yenileme durumunu kontrol edin.

Kampanyanın ileride uygunluk gerekçesiyle sonlandırılabileceğini hesaba katın.

Editörün Yorumu

Yukarıda da belirttiğim üzere Google AI Pro aboneliğinün ülkemizdeki fiyatı 719.99 TL. Bu paraya 5 TB'lık Google depolama alanı da dahil. Ki hiçbir AI özelliği olmasa bile 18 ay geçerli 5 TB'lık depolama alanına 327 TL ödemek neredeyse bedava.

Açıkçası bu benim ilk G2A alışverişimdi. Ne kadar tasarruf ettiğime hala inanamıyorum. Tamindir Fırsatlar bu konuda beni gerçekten şaşırttı. Bunun giib daha pek çok fırsat var ve ben resmen bugüne kadar bir sürü şeye boşa para ödemiş gibi hissediyorum.