En Güçlü Android Telefonlar: Zirvede 16 GB RAM'li Telefon Var

AnTuTu tarafından paylaşılan bir rapor ile beraber Temmuz ayının en güçlü Android telefonları belli oldu. Zirvede iQOO'nun çok güçlü işlemcili bir telefonu yer aldı. İkinci sırada ise oyun odaklı bir telefon konumlandı. Listede ayrıca Realme, vivo, OnePlus ve OPPO'nun telefonları da bulunuyor.

AnTuTu'ya Göre En Güçlü Android Telefonlar Hangileri?

AnTuTu'nun paylaştığı rapora göre Temmuz 2026'nın en güçlü Android telefonu iQOO 15 Ultra oldu. Bu telefon, AnTuTu testinde 4 milyon 128 bin 314 puana ulaşmayı başardı. İkinci sırada 4 milyon 84 bin 233 puan ile RedMagic 11S Pro+ yer aldı. Bu telefonu ise 4 milyon 64 bin 959 puan ile iQOO 15 takip etti.

iQOO 15 Ultra'da Hangi İşlemci Var?

iQOO 15 Ultra gücünü Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinden alıyor. Bu işlemci, yoğun efektlere ve kaliteli grafiklere sahip aksiyon RPG türündeki Wuthering Waves ve Genshin Impact'i bile ortalama 60 FPS'te çalıştırabiliyor. Donanımı pek zorlamayan battle royale oyunu PUBG Mobile ve MOBA oyunu Mobile Legends: Bang Bang ise ortalama 120 FPS'te oynanabiliyor.

RedMagic 11S Pro+'ın İşlemcisi Nasıl?

En iyi oyuncu telefonları arasında yer alan RedMagic 11S Pro+'ta Snapdragon 8 Elite Gen 5'in Leading sürümü yer alıyor. Özel sürüm ile standart sürüm arasında hız farkı bulunuyor. Standart sürüm 4.6 GHz seviyesinde hıza sahipken özel sürüm, 4.74 GHz hıza kadar ulaşabiliyor. Yani Leading sürümüne sahip cihazlar, standart sürüme kıyasla biraz daha yüksek bir performans sergiliyor. Elbette günlük kullanımda bu fark pek fark edilmiyor.

iQOO 15'te Hangi İşlemci Var?

iQOO 15'te Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisi mevcut. Qualcomm tarafından 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu güçlü işlemcisi sayesinde en iyi grafikli mobil oyunlar bile sorunsuz oynanabiliyor. Bu arada 3 nm işlemci, 4 nm veya daha yüksek nm değerine sahip işlemcilere kıyasla hem daha verimli çalışıyor hem de daha yüksek performans sergiliyor.

vivo X300 Ultra'nın İşlemcisi Nasıl?

X300 Ultra da gücünü Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinden alıyor. İşlemcide 4.6 GHz hızında çalışan iki çekirdek ve 3.62 GHz hızında çalışan altı çekirdek olmak üzere toplamda sekiz çekirdek bulunuyor. Bu arada AnTuTu testinde telefonun 16 GB RAM ve 1 TB depolama alanına sahip sürümü mevcut.

Realme GT8 Pro'da Hangi İşlemci Var?

Realme GT8 Pro'nun 16 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip sürümü AnTuTu testine girdi. Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisine sahip olan bu model, testte 3 milyon 950 bin 644 puana ulaşarak beşinci sırada konumlanmayı başardı. Bu arada telefonun RAM tarafında 12 GB ve 16 GB, depolama tarafında ise 256 GB, 512 GB ve 1 TB seçeneklerinin yer aldığını belirtelim.

Editörün Yorumu

Listenin tamamını Qualcomm'un en güçlü işlemcisi olan Snapdragon 8 Elite Gen 5 oluşturdu. Yüksek performansıyla öne çıkan bu işlemci sayesinde mobil cihazlarda yoğun efektlere ve kaliteli grafiklere sahip mobil oyunlar bile yüksek FPS değerleriyle oynanabiliyor. Hatta video düzenlemek gibi donanımı zorlayabilecek ağır işler bile rahatça yapılabiliyor.