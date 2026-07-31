Xbox Artık Belirli TV'lerde Konsolsuz Oyun Oynamaya Olanak Tanıyor

Xbox, oyun hizmetinin daha fazla kişi tarafından kullanılması önemli bir adım attı. Şirket, bazı akıllı televizyonlar için özel Xbox uygulamasını kullanıma sundu. Game Pass abonesi olan bazı kullanıcılar artık herhangi bir konsola gerek kalmadan televizyondan oyun oynama imkânına sahip.

Yeni Xbox Uygulaması Hangi Televizyonlara Geldi?

Yeni Xbox uygulaması, VIDAA OS 9.6 ya da daha yeni sürümlere sahip bazı akıllı televizyonlar için sunuldu. Bununla birlikte belirli Hisense TV modellerine sahip kişiler de şirket tarafından sunulan bu uygulamayı kullanma imkânına sahip. Bunun bulut tabanlı oyun hizmeti üzerinden sunulması sayesinde herhangi bir konsol ya da ekstra bir donanıma da gerek bulunmuyor.

Game Pass Aboneleri TV'lerde Hangi Oyunları Oynayabilecek?

Eğlence devinin sunduğu yeni uygulama üzerinden oynanabilecek oyunlar arasında Forza Horizon 6 ve Halo: Campaign Evolved gibi oyunlar yer alıyor. Cihazlar arası senkronizasyon desteği de mevcut. Bu da bulut tabanlı bu oyun hizmeti üzerinden oynadığınız süre zarfında kaydettiğiniz tüm ilerlemenin farklı cihazda da geçerli olmaya devam edeceği anlamına geliyor.

Bu hizmetten yararlanmak içinse Game Pass Ultimate, Premium ya da Essential abonesi olmak gerekiyor. Öte yandan Game Pass kütüphanesinde olmasa bile sahip olduğunuz seçili oyunları bu hizmet üzerinden oynayabiliyorsunuz. Tabii, Xbox konsollarında elde ettiğiniz performansın aynısını beklememeniz gerekiyor. Aşağıda da belirteceğimiz üzere bulut oyun hizmetinin birçok dezavantajı mevcut. Bunlar bazı kişilerde çok daha etkili olabiliyor.

Bulut Oyun Hizmetinin Dezavantajları Neler?

Bulut oyun hizmeti ile ilgili en büyük dezavantajlardan biri, internet bağlantısının çok iyi olmasını gerektirmesi. Bağlantınız sık sık kopuyor ya da internet hızınız çok düşük ise oyunlarda sürekli takılmalar oluyor. Bir düğmeye bastığınızda, karakteri bir yöne doğru hareket ettirdiğinizde bunun gerçekleşmesi epey zaman alabiliyor. Özellikle yüksek tempolu oyunlarda ciddi dezavantaj oluşturuyor.

Bir diğer dezavantajı, veri tüketim oranının yüksek olması. Yüksek çözünürlükte bulut oyun oynamak, internetin çok hızlı bir şekilde bitmesine sebep olabilir. Tabii, bazen sizde hiç sorun olmasa bile keyifli bir oyun deneyimi elde edememenize sebep olan engellerle karşılaşabilirsiniz. Örneğin sunucularda yoğunluk olabilir, bu da şirketin geçici bir süreliğine hizmet verememesine sebep olabilir.

Editörün Yorumu

Benim gözlemime göre Xbox, son zamanlarda oyuncuları sadece konsollarla sınırlı tutmamaya çalışıyor. Bunun yanında bulut oyun hizmetine de epey ağırlık vermiş durumda. Şirketin bu yaklaşımla farklı cihazlardan daha fazla oyuncuya ulaşmaya çalıştığını düşünüyorum. Özellikle donanım bileşenlerinin arttığı bu dönemde artması beklenen konsol fiyatlarından dolayı alternatif arayışına girecek olan kişiler için şimdiden hazırlık yaptığı kanaatindeyim.