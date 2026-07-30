A101'de iPhone 13, iPhone 17 Pro Max ve Galaxy S26 Satılıyor

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Akıllı Özetleme Bu içeriği saniyeler içinde ChatGPT ile özetleyin.

A101'de düzenli olarak her hafta çeşitli teknolojik cihazlar satılıyor. Bunlar bazen bir tablet olurken bazen monitör olabiliyor. Bu hafta ise Android ve iPhone modelleri satılıyor. Bunlar arasında iPhone 17 Pro Max, iPhone 16 Pro Max, iPhone 17 Pro, iPhone 17, iPhone 16 Plus, iPhone 16, iPhone 15, iPhone 14, iPhone 13, Galaxy S26 ve Galaxy A37 bulunuyor.

A101'de iPhone 13 ve iPhone 17 Pro Max'in Fiyatı Ne Kadar?

A101'de 30 Temmuz itibarıyla iPhone 13'ün 128 GB depolama alanına sahip sürümü 40 bin 999 TL fiyat etiketiyle satılıyor. 6,1 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, Super Retina XDR OLED ekran üzerinde 1170 x 2532 piksel çözünürlük sunuyor. Gücünü Apple A15 Bionic işlemcisinden alan akıllı telefonda 4 GB RAM bulunuyor.

iPhone 17 Pro Max'in 512 GB depolama alanına sahip sürümü 132 bin 499 TL'ye satılıyor. Telefon, LTPO Super Retina XDR OLED ekran üzerinde 120Hz yenileme hızı sunuyor. Gücünü Apple A19 Pro işlemcisinden alan akıllı telefonda 12 GB RAM ve 4.823 mAh batarya kapasitesi mevcut.

A101'de iPhone 16 Pro Max ve iPhone 17 Pro'nun Fiyatı Ne Kadar?

iPhone 16 Pro Max'in 256 GB depolama alanına sahip sürümü 112 bin 999 TL'ye satılıyor. 6,9 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, Super Retina XDR OLED ekran üzerinde 1320 x 2868 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 2000 nit parlaklık sunuyor. 8 GB RAM'e sahip telefon gücünü A18 Pro işlemcisinden alıyor. Bu arada cihazda 4.685 mAh batarya kapasitesi yer alıyor.

iPhone 17 Pro'nun 256 GB depolama alanına sahip sürümü 108 bin 999 TL'ye satılıyor. Gücünü Apple A19 Pro işlemcisinden alan telefonda Super Retina XDR OLED ekran mevcut. 12 GB RAM'e sahip telefonda 3998 mAh batarya kapasitesi bulunuyor. 6,3 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, Super Retina XDR OLED ekran üzerinde 1206 x 2622 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor.

A101'de iPhone 16 ve iPhone 15'in Fiyatı Ne Kadar?

iPhone 16'nın 128 GB depolama alanına sahip sürümü 63 bin 999 TL'ye satılıyor. 6,1 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, Super Retina XDR OLED ekran üzerinde 1179 x 2556 piksel çözünürlük ve 2000 nit parlaklık sunuyor. 8 GB RAM'e sahip telefonda A18 işlemcisi bulunuyor. Cihaz ayrıca 3.561 mAh batarya kapasitesine sahip.

iPhone 15'in 128 GB depolama alanına sahips ürümü 48 bin 499 TL, 256 GB depolama alanına sahip sürümü 55 bin 799 TL fiyat etiketiyle satılıyor. 6,1 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, Super Retina XDR OLED ekran üzerinde 1179 x 2556 piksel çözünürlük sunuyor. Gücünü Apple A16 Bionic işlemcisinden alan telefonda 6 GB RAM mevcut.

A101'de iPhone 14 ve iPhone 17'nin Fiyatı Ne Kadar?

iPhone 14'ün 256 GB depolama alanına sahip sürümü 49 bin 999 TL'ye satılıyor. 6,1 inç ekran büyüklüğüne sahip olan telefon, Super Retina XDR OLED ekran üzerinde 1170 x 2532 piksel çözünürlük sunuyor. Gücünü Apple A15 Bionic işlemcisinden alan telefonda 6 GB RAM yer alıyor. Telefonda ayrıca 3.279 mAh batarya kapasitesi yer alıyor.

iPhone 17'nin 256 GB depolama alanına sahip sürümü 78 bin 699 TL'ye satılıyor. Gücünü A19 işlemcisinden alan telefonda 8 GB RAM bulunuyor. Telefon 3.692 mAh batarya kapasitesine sahip. 6,3 inç ekran büyüklüğüne sahip cihaz, Super Retina XDR OLED ekran üzerinde 120Hz yenileme hızı ve 1206 x 2622 piksel çözünürlük sunuyor.

A101'de iPhone 16 Plus'ın Fiyatı Ne Kadar?

iPhone 16 Plus'ın 128 GB depolama alanına sahip sürümü 74 bin 799 TL'ye satılıyor. 6,7 inç ekran büyüklüğünes ahip telefon, Super Retina XDR OLED ekran üzerinde 1290 x 2796 piksel çözünürlük ve 2000 nit parlaklık sunuyor. Gücünü A18 işlemcisinden alan telefonda 8 GB RAM mevcut. Telefon ayrıca 4.674 mAh batarya kapasitesine sahip.

A101'de Galaxy A37 ve Galaxy S26'nın Fiyatı Ne Kadar?

Samsung Galaxy A37'nin 256 GB depolama alanına sahip sürümü 23 bin 299 TL'ye satılıyor. 6,7 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, Super AMOLED ekran üzerinde 1080 x 2340 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 1900 nit parlaklık sunuyor. Gücünü Exynos 1480 işlemcisinden alan cihazda 5.000 mAh batarya kapasitesi ve 45W hızlı şarj teknolojisi mevcut.

Galaxy S26'nın 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü 58 bin 799 TL'ye satılıyor. 12 GB RAM'e sahip telefon gücünü Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinden alıyor. 4.300 mAh batarya kapasitesine sahip cihaz 25W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. 6,3 inç ekran büyüklüğüne sahip cihaz, Dynamic AMOLED 2X ekran üzerinde 1080 x 2340 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 2600 nit parlaklık sunuyor.

Editörün notu: Bu içerik herhangi bir reklam içermemektedir. İlgi çekici ürün/hizmet hakkında bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır.

A101 marketlerde bu hafta satışa sunulan teknolojik ürünler hakkında ne düşünüyorsunuz? Söz konusu ürünler ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.