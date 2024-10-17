ChatGPT, Gemini ve Daha Fazlası: En Popüler 10 Yapay Zeka Aracı Belli Oldu!

Dünya Bankası, ‘Dünyada üretken yapay zekayı kim kullanıyor?’ isimli yeni bir araştırmaya imza attı. Kurum tarafından yayınlanan yeni rapor, dünya genelinde en çok kullanılan 10 üretken yapay zeka aracını ortaya koydu. Detaylar haberde.

ChatGPT, Açık Ara Farkla Yapay Zeka Dünyasının En Popüler Aracı Oldu!

Dünya Bankası'nın Mart 2024 tarihine kadar kaydedilen verileri kapsayan yeni araştırmasına göre, en popüler 40 farklı üretken yapay zeka aracı milyonlarca kullanıcıdan ayda ortalama olarak 3 milyar ziyarete ev sahipliği yaptı.

OpenAI'ın ünlü sohbet robotu ChatGPT tek başına trafiğin yüzde 82,5'ini kontrol ederek diğer araçlara büyük bir fark attı. Google'ın uzun bir süredir geliştirdiği Gemini modeli ise ikinci sırada olmasına rağmen toplam trafiğin yalnızca yüzde 2 kadarına sahip oldu.

Yapıaln araştırma ayrıca, yapay zeka aracı pazarında ABD'nin üstünlüğünü ortaya koyuyor. İlk 10 sırada yer alan üretken yapay zeka araçları arasında Avustralya merkezli Nightcafe hariç diğer tüm yapay zeka şirketlerinin ABD merkezli olduğunu görüyoruz.

En popüler 10 üretken yapay zeka aracı listesi ise şu şekilde:

Sıra Yapay Zeka Aracı Aylık Ziyaret Sayısı 1 ChatGPT 2,3 milyar 2 Google Gemini 133 milyon 3 POE 43 milyon 4 Perplexity 40,2 milyon 5 Claude 32,3 milyon 6 DeepAI 31,1 milyon 7 Copilot 26,2 milyon 8 Midjourney 24,7 milyon 9 Prezi 18 milyon 10 NightCafe 13,9 milyon

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizin en çok kullandığınız yapay zeka aracı hangisi? Yorumlarda buluşalım...