Google'ı Artık Herkes Kullanamayacak: Yeni Şart Geliyor

Google, arama motorunun belirli kullanıcılar tarafından kullanılmasını engelleyecek bir zorunluluk getiriyor. Kullanıcıların bu durumdan etkilenmemesi için web tarayıcısının ayarlarında değişikliğe gitmesi gerekecek.

Google, kullanıcıların arama motorunu kullanabilmeleri için web sayfalarının daha etkileşimli hâle gelmesini, çeşitli işlemler gerçekleştirilmesini sağlayan JavaScript'i etkinleştirmelerini zorunlu kılmaya başladığını açıkladı.

Google, JavaScript'i Zorunlu Kılıyor

Hâlihazırda çok sayıda web sitesi daha etkileşimli sayfalara sahip olmak için JavaScript'i kullanıyor. Hatta faaliyet yürütmeye devam eden web sitelerinin %80'inden fazlası JavaScript'e güveniyor.

JavaScript her ne kadar kritik öneme sahip olsa da Google'ın JavaScript'i zorunlu kılması, güvenlik endişeleri olan kişiler için sorun oluşturabilir. Öyle ki bu programlama dili, güvenlik açıklarına neden olabilir. Özellikle üçüncü taraf kütüphaneler kullanıldığında açık riski daha da artıyor.

Google'ın Yeni Şartı Küçük Bir Grubu Etkileyecek

Hâlihazırda çok az internet kullanıcısı, JavaScript'i devre dışı bırakarak web sitelerine erişim sağlıyor. Geriye kalan kullanıcılar ise web tarayıcılarında JavaScript'in varsayılan olarak etkinleştirilmiş olması dolayısıyla web sitelerinin JavaScript kullanmasına izin veriyor.

JavaScript'i etkinleştirilmiş bir şekilde web sitelerine giren kişilerin arasında JavaScript'in ne olduğu ve nasıl çalıştığı hakkında bilgisi olmayan kişiler de bulunuyor. Hatta çoğu kişi web tarayıcılarını ayarlara hiç göz atmadan kullanıyor. Bu yüzden Google'ın JavaScript'i şart koşmasının çok fazla kullanıcıyı etkilemesi beklenmiyor.

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