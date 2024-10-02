Google Haritalar’da Radar Noktaları Nasıl Bulunur?

Google Haritalar radar noktaları, kullanıcılara yolculuk esnasında hız radarlarını gösteriyor. Kullanıcılar, hız kameraları tarafından gösterilen noktaları öncesinde görürler. Google Haritalar radar noktaları, Android ve iOS cihazlarda çok kolay bulunuyor. Google Haritalar radar özelliği sayesinde kullanıcılar, sürüş esnasında hız kameralarıyla ilgili uyarı alırlar. Biz de bu rehberde Google Harita radar noktaları bulma yöntemleri!

Google Haritalar’da Radar Noktalarını Bulma

Google Haritalar radar özelliği, kullanıcılarına hız kameralarını görüntüleyip o bilgiler doğrultusunda sürüşlerini ayarlama imkanı sunuyor. Google Haritalar’da radar noktaları şöyle bulunur:

1. iOS Cihazlarda Google Harita Radar Noktalarını Bulma

Google Harita radar noktaları iOS cihazlarda şöyle bulunur;

İlk olarak iPad ya da iPhone cihazlardan Google Haritalar uygulaması açılır.

Konum seçilip “Yol Tarifi” kısmına tıklanır.

Yol tarifinin alınması için “Başla” butonuna basılır.

En son adımda rotadaki radar noktaları görüntülenecek. Konuma yaklaşıldığında telefon ekranına uyarı gelir.

2. Android Cihazlarda Google Harita Radar Noktalarını Bulma

Google Harita radar noktalarını Android cihazlarda bulma adımları;

Android cihazdan Google Haritalar uygulaması açılır.

Bir konum seçilip “Yol Tarifi” kısmına tıklanır.

Yol tarifine ulaşmak için “Başla” butonuna basılır.

Yukarıdaki adımların ardından rotadaki radar noktalarına ulaşılacak yaklaşıldığı zaman telefon ekranına uyarı gelir.

Google Haritalar’a Nasıl Radar Eklenir?

Google Haritalar’a radar ekleme işlemi içinse şu adımları takip etmeniz gerekiyor;

Öncelikle gidilecek konum seçilip yol tarifine basılır.

Harita ekranının olduğu baloncuk içinde konumlanan “+” simgesine basılarak hız tuzağı seçilir.

Google Haritalar radar bildirme işlemi, radar eklemenin başarıyla gerçekleşmesini sağlar. Radar ekleme haricinde şu belirteçlerde haritaya eklenir; yolda kalmış araç, kaza, yol çalışması, yoldaki nesne, yavaşlama, kapalı şerit…

Google Haritalar’da radar bildirme özelliği uygulamada görüntülenemeyebilir. Böyle durumlarda Google Haritalar’ın güncel olup olmadığına bakılmalıdır. Google Haritalar’da radar uyarıları sürüş esnasında anlık gösteriliyor.

Google Haritalar radar uyarısının ekranda görüntülenmesi için radar noktalarına yaklaşılması gerekiyor. Ekranda görüntülendiğinde hızın kontrol edilmesini de sağlar. Google Haritalar radar uyarısı, ses bildirimleriyle desteklenmektedir. Böylelikle sürüş sırasında uyarılar dikkatli şekilde takip edilir.