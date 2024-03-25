Google Pixel 8a Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Uzun suredir merak içerisinde beklenen Google Pixel 8a'nın özellikleri ve fiyatı ile ilgili bu zamana kadar çeşitli bilgiler ortaya çıktı. Peki, yazılım devinin üzerinde çalıştığı yeni akıllı telefon modelinde hangi donanım tercih edilecek?

2023 yılının ekim ayında düzenlenen etkinlikte Google Pixel 8 serisi dahil olmak üzere birçok cihaz tanıtılmıştı. Bu cihazların piyasaya sürülmesinin ardından Pixel 8a modeli merakla beklenmeye başlanmıştı. Yaşanan sızıntılar, telefona dair merak edilen bazı soruları ışık tuttu.

Not: Bu rehber, Google Pixel 8a ücreti, çıkış tarihi ve donanımı hakkında ortaya çıkan söylentiler göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır. Bu nedenden dolayı rehberde bulunan bilgiler, zaman içerisinde değişebilir.

Google Pixel 8a Özellikleri

Ekran Boyutu : 6,1 inç

: 6,1 inç Ekran Teknolojisi : OLED

: OLED Ekran Çözünürlüğü : 1080 x 2400 piksel

: 1080 x 2400 piksel Ekran Yenileme Hızı : 90Hz

: 90Hz İşlemci : Google Tensor G3

: Google Tensor G3 RAM : 8 GB

: 8 GB Depolama : 128 GB / 256 GB

: 128 GB / 256 GB Arka Kamera : 64 MP + 13 MP

: 64 MP + 13 MP Ön Kamera : 13 MP

: 13 MP Batarya Kapasitesi : 4.400 mAh

: 4.400 mAh Kablolu Şarj : 27W

: 27W Boyut: 152,1 x 72,6 x 8,9 mm

İddiaya göre 6,1 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak telefon, OLED ekran üzerinde 1080 x 2400 piksel çözünürlük ve 90Hz yenileme hızı sunacak. Cihazın Pixel 7a modeline benzer bir tasarıma sahip olacağı tahmin ediliyor.

8 GB RAM'e sahip olacağı söylenen telefonda Google Tensor G3 işlemcisi yer alabilir. Depolama tarafında 128 GB ve 256 GB olmak üzere iki farklı seçenek sunulabilir. Peki, Google Pixel 8a ne kadar fiyata satılacak?

Google Pixel 8a Fiyatı

Pixel 8a modelinin 550 dolar (tahmini Türkiye fiyatı 35 bin 981 TL) başlangıç fiyat etiketiyle satışa sunulacağı söyleniyor. Telefonun ücreti ile ilgili henüz resmî açıklama yapılmadı. Bu nedenden dolayı telefon farklı fiyat etiketine sahip olabilir.

Google Pixel 8a Çıkış Tarihi

Google Pixel 8a isimli yeni akıllı telefon modelinin 14 Mayıs 2024 tarihinde düzenlenecek Google I/O 2024 etkinliğinde tanıtılması bekleniyor.

Bu rehberde Google Pixel 8a ne kadar fiyata satılacak sorusu dahil olmak üzere merak edilen bazı soruları cevapladık. Söz konusu telefon ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.