Uzun Bir Süredir Beklenen Uygun Fiyatlı Google Pixel 9a Duyuruldu! İşte Özellikleri

Google, uzun bir süredir merakla beklenen Pixel 9a modelini nihayet duyurdu. Pixel 9 serisinin diğer üyelerine kıyasla daha uygun fiyatlı olan cihaz, tüketicilere sunduğu özellikler ile dikkat çekmeyi başardı. Peki nelere sahip? İşte Google Pixel 9a teknik özellikleri ve fiyatı!

Google Pixel 9a Teknik Özellikleri ve Fiyatı

Google tarafından yapılan duyuruya göre Pixel 9a, düz kenarlı alüminyum çerçeve ve düz polikarbon arka tasarıma sahip. Ön tarafta 6.3 inç boyutunda pOLED ekran bulunuyor. 2424 x 1080 piksel çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı ve 2700 nit tepe parlaklık sunan bu ekran, Corning Gorilla Glass 3 ile korunuyor.

Cihaz, 4 nm fabrikasyon sürecinden geçen Google Tensor G4 işlemcisinden güç alıyor. Bunun yanında RAM miktarı 8 GB iken, depolama alanı olaraksa 128 GB ve 256 GB şeklinde iki seçenek sunuluyor. Bu noktada microSD ile depolamayı artırma imkanı olmadığını belirtmek gerekiyor.

Ön tarafında f/2.2 diyafram aralığına sahip 13 MP çözünürlüğünde özçekim kamerasına yer veren telefonun arka tarafındaysa ikili kurulum bizleri karşılıyor. Bu kurulum OIS destekli 48 MP ana kamera ve 13 MP ultra geniş açılı kameradan oluşuyor.

Video çekme tarafındaysa arka ve ön kameralar ile sırasıyla 4K 60fps ve 4K 30fps kayıt alınabiliyor. Kameralarla ilgili olarak önemli bir nokta daha var. Bu da Makro Odaklama ve Astrofotoğrafçılık özelliklerinin Pixel 9a ile birlikte ilk kez Pixel A serisinde yer almış olması.

Daha Büyük Batarya

Google Pixel 9a, 5100 mAh kapasitesinde bir bataryadan güç çekiyor. Selefine kıyasla daha yüksek kapasitede bir pile sahip olan cihaz, 30 saatin üstünde kullanım sunuyor. Bu da kullanıcıların telefonu bir gün boyunca hatta biraz daha fazla sürede şarj etmeden kullanabileceği anlamına geliyor. Telefonun kablolu şarj hızı ise 23W. Fakat Qi kablosuz şarj desteği olduğunu da belirtmekte fayda var.

Öte yandan Android 15 ile kutudan çıkan telefon, 7 yıl boyunca güncelleme alacak. Buna göre Android 22'ye kadar yükseltilebileceğini söyleyebiliriz. Cihazın 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, NFC ve USB-C bağlantı seçeneklerine sahip olduğunu da unutmamak gerekiyor.

Gemini Desteği de Mevcut

Google'ın paylaştığı bilgilere göre Pixel 9a, Gemini Nano desteğine sahip. Teknoloji devinin akıllı telefonlara uygun şekilde geliştirdiği Gemini Nano, Haritalar, Takvim ve Arama uygulamaları ile entegre şekilde çalışabiliyor.

Akıllı telefonda Gemini Nano bir yana Gemini Live desteği de yer almakta. Bilmeyenler için Gemini Live, Google'ın yapay zeka destekli canlı asistan hizmetidir. Kullanıcılarla gerçek zamanlı konuşmalar yaparak metin, ses ve görüntü tabanlı etkileşim sunar.

Google Pixel 9a teknik özellikleri şu şekilde sıralandı;

Özellik Detaylar Ekran 6.3 inç pOLED, 2424 x 1080 piksel çözünürlük, 120 Hz, 1800 nit (HDR), 2700 nit (tepe parlaklık), 8-bit renk derinliği, Corning Gorilla Glass 3 İşlemci Google Tensor G4 (4 nm) RAM 8 GB Depolama 128 GB / 256 GB Arka Kamera 48 MP f/1.7 ana kamera (OIS, Quad PD Dual Pixel AF), 13 MP f/2.2 ultra geniş kamera Ön Kamera 13 MP f/2.2 (4K 30fps video kaydı) Video Kaydı 4K 60fps (arka kamera), 4K 30fps (ön kamera) Batarya 5100 mAh, 30+ saat kullanım süresi Şarj 23W hızlı kablolu şarj, Qi kablosuz şarj İşletim Sistemi Android 15 (7 yıl güncelleme desteği) Yapay Zeka Desteği Gemini (Nano), Gemini Live Parmak İzi Okuyucu Var Bağlantı 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, NFC, USB-C Renk Seçenekleri Obsidian, Porcelain, Iris, Peony Fiyat 499 dolar Çıkış Tarihi Nisan 2025

Google Pixel 9a başlangıç fiyatı 499 dolar olarak açıklandı. Model, Nisan ayında piyasaya sürülecek.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Akıllı telefonun özelliklerini ve fiyatını nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.