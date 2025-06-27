Google Pixel Watch 3, Başka Saatlerde Görülmemiş Bir Özellikle Geliyor

Google Pixel Watch 3, Android dünyasında bir ilke imza atarak Bluetooth 6.0 "Kanal Sesleme" (Channel Sounding) özelliğiyle hassas konum takibi dönemini başlatıyor. Android kanadında bu desteği taşıyan başka bir cihaz yok. Kanal Sesleme teknolojisi, geleneksel sinyal gücü takibinin üstüne sinyalin gerçek zamanlı hareketini de ölçüyor. Karşılığında sinyalin santimetre seviyesi ölçülüyor ve takip edilen kişinin konumu yüksek doğrulukta ortaya çıkıyor.

Yani bu saati takan bir kişi kaybolursa, bulunması çok kolay oluyor.

Pixel Watch 3 Hassas Takip Sistemi

Bluetooth takip cihazları genelde yaklaşık konum belirtir. Bunu da RSSI ile sinyal ölçümü yaparak gerçekleştirir. Ama bu yöntem genelde hatalı ve gecikmeli konum bilgisi veriyor, çünkü çevresel gürültüden dolayı oluşan parazitler, sinyal kalitesini dağıtıyor.

Kanal Sesleme teknolojisi, sinyalin iki cihaz arasında ne kadar sürede gittiğini ölçerek çok daha hassas bir şekilde mesafeyi hesaplayabiliyor. Böylece UWB (Ultra Geniş Bant) kadar iyi performans gösteriyor olmasına rağmen daha az maliyetli oluyor. Pixel Watch 3'ün Wear OS 5.1 güncellemesiyle birlikte Android sisteminde FEATURE_BLUETOOTH_LE_CHANNEL_SOUNDING özelliğini raporlamaya başlamış olması da özelliğin artık desteklendiğini gösteriyor.

Özelliğin saatte aktif olarak kullanılması için Find Hub adlı bir uygulama geliştiriliyor. Uygulamayla birlikte Bluetooth 6.0 destekli ama UWB içermeyen takip cihazlarının daha hassas şekilde bulunması amaçlanıyor. UWB destekli çipler pahalı ve büyük olduklarından her cihaza entegre edilemiyor. Find Hub uygulamasıyla bu sorunun da çözüleceği görülüyor.

Pixel Watch 3 Teknik Özellikleri

Google'ın akıllı saat pazarındaki üçüncü nesil modeli olan Pixel Watch 3, 10 Eylül 2024 tarihinde piyasada yerini almıştı. Bluetooth 6.0 Kanal Sesleme özelliğinin yanı sıra öne çıkan diğer özellikleri şöyle:

Android Wear OS 5 (3 büyük güncelleme garantisi)

(3 büyük güncelleme garantisi) 420 mAh (Li-Ion) batarya

Qualcomm SW5100 işlemci

2 GB RAM

32 GB dahili hafıza (eMMC)

NFC desteği

İvmeölçer ve Jiroskop

Kan oksijen seviyesi takibi

Kalp atış hızı takibi (nabız yoksa acil durum servislerini arıyor)

(nabız yoksa acil durum servislerini arıyor) Stres takibi

Bluetooth 6.0 ve UWB desteği

Google Pixel Watch 3 Fitbit modeli Türkiye'de ₺29.999.99 fiyatla satılıyor. Ancak ülkemizde satılan versiyonu Wear OS 4.1 sürümüyle kutudan çıkıyor. Google Store ülkemizde desteklenmediği için son sürümünü alamıyoruz, ancak Türkiye dışında ikamet ediyorsanız 350 dolar karşılığında güncel sürümü satın alabilirsiniz.