One UI 8 Kullanıyorsanız Kontrol Edin: Telefon Ayarlarını Bozuyor

Android 16 tabanlı One UI 8 güncellemesi, bu defa kullanıcıları çileden çıkaran bir özellikle gündeme düştü. Özellikle de Galaxy Buds kulaklık sahibi kullanıcılar için One UI 8 geliştirme değil, her şeyi zorlaştıran bambaşka bir deneyim haline geldi. Cihazda kulaklık bağlıyken ses kalitesi ve efektlerin bulunduğu menüde farklı içerik görünüyor ya da hiç görünmüyor. Kulaklık bağlı iken hoparlör veya ekolayzır ayarlarına ulaşamıyorsunuz. Ulaşsanız bile içerik görünmüyor.

Eğer kulaklık bağlıysa; ses kalitesi ve efektler menüsüne girdiğinizde sadece EQ ve çevresel ses ayarlarını görüyorsunuz. Kulaklık bağlantısı kesildiğinde ise sadece telefonun dahili hoparlörlerine veya başka bir ses çıkışına ait ayarlar görünüyor. Eğer birden fazla ses aygıtı bağladıysanız aralarında geçiş yapmak işkenceye dönüşüyor.

Özelleştirilmiş Ekolayzır Ayarları Kayboldu

Samsung, güncellemeyi ayarlarken Galaxy ekosistemini dahil etmek için ekstra çaba harcıyor. Ancak tüm bunların faydadan çok zararı var gibi görünüyor, en azından şimdilik. Kısa zaman önce Galaxy Buds Manager uygulamasının güncellenmiş olması, bunun bariz bir örneği.

Güncellemeden sonra sistem ayarları daha sade bir yapıya dönüştürüldü ve bölümlerine göre ayrıldı. Ancak Samsung'un unuttuğu bir nokta şu ki: Herkes Galaxy ürünlerini kullanmıyor. One UI 8 alan telefonların sahiplerine Galaxy ürün kullanıcısı muamelesi yaparak sistemi köklüce değiştirmek, böyle sorunlara neden oluyor.

Sadece Galaxy Buds değil, kablosuz kulaklık veya herhangi bir ses giriş-çıkış bağlantısında genel olarak bir kararsızlık var. Tek menüde aynı anda tek bir cihaz ayarı gösteriliyor. Ayrıca Dolby Atmos yerine sadece 360 Audio gibi Buds'a özel efektler gösteriliyor ve özel ekolayzır ayarları da tamamen kayboluyor.

Samsung'ta Kaybolan Ses Ayarları Nasıl Geri Getirilir?

Bluetooth hoparlör veya kayıt için harici bir mikrofon kullananlar için biraz zahmetli de olsa bu sorunun bir çözümü var. Eğer aygıt bağlıyken hoparlör ayarlarını göremiyorsanız şu adımları takip edebilirsiniz:

Aygıtı devre dışı bırakın

Bluetooth bağlantısını kapatın

Ayarlar'dan "Ses ve titreşim" sekmesini bulun

Ses kalitesi ve efektler bölümüne girin

Hoparlör ayarlarınızı yapın

Bluetooth'u açıp harici aygıtı yeniden bağlayın

Şu anki problem sadece beta sürümünde görünüyor ama Samsung, arayüzü şimdi kararlı hale getirirse One UI 8'de bu sorun devam edebilir. Eğer beta programına dahilseniz ve bu sorunu yaşıyorsanız Samsung'a geri bildirimde bulunabilirsiniz.